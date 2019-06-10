即巿股評 港股直擊

上個星期四(6月6日)無做過任何動作，只係乖乖地做好晒啲嘢，迎接連同端午節嘅三日假期。今朝早見日經彈逾200點，恒指今朝開市都唔弱，同日經齊齊跟返上個星期五(7日)美股嘅升勢，甫開市升241點，重上27000點；依家9點43分，恒指升幅略為擴大，至升293點，27258點。

上到272XX點呢啲位就梗係將第一層嘅熊證271000至27199點殺死咗啦，依家變相27200至27299點嘅熊證喺恒指牛熊證街貨圖上嚟講先至係第一層，而呢度有相當於773張期指。同同事Patrick講兩句嘢，兼睇埋台send出嚟嘅WhatsApp話林鄭1100開live之後，再望返電視機已見恒指升逾400點，做緊27386點，27200至27299點宣告全數死亡，最貼價熊證再向上移至27300至27399點，呢度有相當於1496張期指；再幫另一個同事阿Jo上FB Post之後，恒指繼續前進，連27400點都穿埋，依家10點6分，恒指升逾500點，做緊27470點，恒指呢度向上衝嗰度力，同噚日遊行人士衝開警方防線，佔據六條行車路真係有得fight！唔駛問，依家見27400至27499點嗰1008張期指都應該凍過水，以暫時恒指最高做過27490點計，根本得返10點喺度吊鹽水。

日線圖見恒指已經突破咗五月時所做出嚟嘅跌勢，今日一粒大陽燭一彈就彈上20天線/保歷加通道中軸(27492點)樓下。收復10天線(27091點)當然膠興，下方SlowSTC(14,3)都明顯由低位抽升；但以保歷加通道嚟睇，恒指現水平仍處於保歷加下降通道裏面，同時DMI嘅ADX見明顯下行，即使依家10點17分見恒指進一步升穿27500點樓上，一口氣食咗4層熊證街貨，但係呢一彈會唔會純粹跟星期五外圍升番仲要借勢升多啲，之後會收檔？定還是恒指一口氣衝破熊證「四條行車線」之後，抖一抖，過兩日再嚟過？

恒指牛(66909)，收回價26908點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約50倍兼成交活躍，目標只係27600至27699點嗰927張期指；如果今日達標，咁恒指就變相用一日時間衝破咗熊證「六條行車線」架啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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