華府取消徵墨西哥關稅，於當地設廠的敏實(00425)，股價一度炒高7.2%，高見22.2元，新造22.1元，飆6.8%，成交金額2090萬元。
至於耐世特(01316)，股價亦一度漲4.8%，高見9.5元，新造9.43元，漲4.1%，成交金額960萬元。
此外，聯想(00992)也升1.8%；德昌(00179)微升0.9%。
美國總統特朗普表示，與墨西哥達成協議，將無限期暫停執行實施對墨西哥商品加徵關稅的措施。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
華府取消徵墨西哥關稅，於當地設廠的敏實(00425)，股價一度炒高7.2%，高見22.2元，新造22.1元，飆6.8%，成交金額2090萬元。
至於耐世特(01316)，股價亦一度漲4.8%，高見9.5元，新造9.43元，漲4.1%，成交金額960萬元。
此外，聯想(00992)也升1.8%；德昌(00179)微升0.9%。
美國總統特朗普表示，與墨西哥達成協議，將無限期暫停執行實施對墨西哥商品加徵關稅的措施。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|大型科企據報限制員工與華為互動
|上一篇：
|【異動股】上月發電量增15% 龍源曾揚4.8%