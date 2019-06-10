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今日 09:48 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】美停向墨西哥徵關稅 敏實耐世特齊彈高

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華府取消徵墨西哥關稅，於當地設廠的敏實(00425)，股價一度炒高7.2%，高見22.2元，新造22.1元，飆6.8%，成交金額2090萬元。

至於耐世特(01316)，股價亦一度漲4.8%，高見9.5元，新造9.43元，漲4.1%，成交金額960萬元。

此外，聯想(00992)也升1.8%；德昌(00179)微升0.9%。

美國總統特朗普表示，與墨西哥達成協議，將無限期暫停執行實施對墨西哥商品加徵關稅的措施。

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