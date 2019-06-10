港股直擊 即巿股評

周大福(01929)高開8%，報7.3元，成交額636萬元。

集團截至3月底止年度業績，股東應佔溢利45.77億元，按年增長11.77%，每股派末期息20仙和特別息30仙，全年派65仙，按年多14%。

期內，營業額666.61億元，按年增長12.69%，主要受惠於新增零售點及黃金產品表現強勁。毛利率27.9%，按年上升0.5個百分點。

中國內地的同店銷售增長3.4%；港澳市場同店銷售增長8.7%。

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