今日 09:15
港股直擊
即月期指高開277點報27125，較上周四現貨收市高水160點。
國企指數期貨高開119點報10350，高水16點。
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怪獸家長之育成 擺脫不了上一代的教養模式
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HK startup Nexstgo carves out space in crowded laptop market
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