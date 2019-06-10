港股直擊 即巿股評

美股上周五三大指數升超過1%，連升四日。港股上周雖然終止連跌四周頹勢，不過動力欠奉，參考港股預託證券(ADR)表現，恒指今早或重上二萬七及10天平均線之上，政治市續主導。

美國就業職位增長大幅放緩，上月非農業就業職位增加7.5萬個，遠低於市場預期的增加18.5萬個，以及4月經修訂後的22.4萬個，暗示美國經濟活動失去動力的情況，正蔓延至就業市場，令投資者對美國聯儲局7月減息預期升溫；同時美國與中國和墨西哥貿易關係取得進展的樂觀情緒。加強了投資者的風險胃納，利好股市氣氛。

道指上周五收市報25983點，升263點或1%；納指急升1.7%報7742點；標普500指數升1.1%報2873點。總結上星期，道指累升4.7%；納指升3.9%；標普500指數升4.4%，道指及標普500指數均創自去年11月底以來最大單周升幅。

在近期貿易緊張局勢中，跌勢最嚴重的科技股反彈最強，是對標普500指數升幅貢獻最大的主要板塊，成分股以微軟、蘋果公司及亞馬遜升幅最大。另外，對關稅敏感的工業股升0.9%，大部分收入來自中國的晶片製造商股價上升，費城晶片股指數升1.2%。

貝萊德首席債券經理Rick Rieder表示，由於全球貿易衝突和就業市場降溫跡象，聯儲局可能在未來數月將指標利率下調四分一至半厘。

個股方面，美國人造肉初創公司Beyond Meat首季虧損擴大，但預計全年收入可望超過2.1億美元，好過市場預期，並預料今年可達至收支平衡，刺激公司股價周五大升近四成，收報138.65美元，創收市新高。摩根大通將Beyond Meat目標價從97美元提高到120美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)上日價格，與港股上周四收市價比較，接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.02元，較本港上周四收市高0.72元；騰訊(00700)ADR收報335.7元，高5.3元；國壽(02628)ADR收報17.85元，高0.21元。天然資源股方面，中海油(00883)ADR收報12.57元，高0.41元；中石油(00857)ADR收報4.36元，高0.08元；中石化(00386)ADR收報5.19元，高0.09元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.76元，高0.36元；聯通(00762)ADR收報8.44元，高0.04元；中電信(00728)ADR收報3.98元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27228，較上周四恒指高263點或0.97%。恒指連跌四周後，上周回升64點或0.2%，恒指周四收報26965點，升69點或0.3%，成交671億元，為5月3日以來最低。參考ADR表現，恒指今早有望重上27000及10天線(約27040點)以上水平。美國道指期貨今早最新報26085，升78點。

美國財政部長努欽表示，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於28、29日大阪舉行的峰會見面前，美中兩國不太可能會有任何進展，並稱美中貿易戰不是拖累世界經濟的元凶。內地方面，國家主席習近平日前指特朗普為自己的朋友，並確信他不想完全斷絕與中國的關係。此外，人民銀行行長易綱表示，如果中美貿易摩擦升級，中國有足夠的政策空間來應對，包括調整利率和存款準備金率；目前中國的利率處於相對合適的水平。

焦點板塊

內房股：5月一線城市和熱門二線城市的二手房成交量出現全面下滑，多數城市成交量出現兩位數下滑。最明顯的是，廣州二手房5月份成交量同比下滑54%。多家內房股公布5月銷售數據。中海外(00688)5月合約物業銷售金額約332.91億元，按年增24.5%。碧桂園(02007)5月合同銷售金額約543.3億元人民幣，按年減少4.9%。融創(01918)5月合同銷售按年增長16%。

焦點股份

周大福(01929)：截至3月底止全年股東應佔溢利45.77億元，按年增長11.8%，派末期息20仙，特別息30仙，合計派50仙。

比亞迪股份(01211)：公布5月銷量3.39萬輛，按年下跌10.2%；其中，新能源汽車上月銷量2.19萬輛，增長53.8%。