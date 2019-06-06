即巿股評 港股直擊

市場憧憬美國今年會減息，美股就反應大，但內地A股就走弱收市，港股成交低及假期前夕亦只有70點升幅進賬。澳洲已宣布減息後日本亦考慮有需要時進一步貨幣寬鬆政策，全球央行對環球經濟動力減弱持悲觀態度，美股勁升兩日後特朗普再揚言威脅對中國3000億商品徵關稅，美股回升使特朗普有籌碼再向中國開硬弓，騰訊(00700)近期強勢亦開始回軟，而防守股領展(00823)就仍有買盤追入，想信仍屬避險資金居多。

內地客絕跡零售業

前日陪女友於中午走進尖沙咀莎莎國際(00178)找相熟售貨員，正直中午吃飯時間，竟然發現全店兩層樓只得我倆顧客，問相熟售貨員此情景維持了多久，答案係兩個多月了，一星期只得五六日會多些客人，平日就售貨員多過客，估計靠內地客的其他零售行業店舖也不無多樣，今天宣布全年業績的周大福(01929)亦預期了不會有驚喜，惟金價於本月初企回1300美元一安士後走勢扶搖直上，短期金價需有力可再上，對周大福股價雖有點幫助，但現階段零售業板塊都是小掂為妙，後市未明要落場亦短炒為妙。港股未穩轉睇外圍股市，近期留意到俄羅斯股市由年初一路升至現在，指數升幅已超越兩成，找到隻XTR俄羅斯ETF(03027)，睇機發覺竟然全無成交直至收市，可能要買唯有選擇去買基金，今年基金組別升幅俄羅斯剛剛壓過中國A股組別榮升榜首了，港股就有波幅無升幅，而俄股就彷彿與中美貿易戰絕緣，全不受影響，怪不得近期少有普京大帝的新聞出現，可能佢專心打理經濟，亦不願參與中美這場混戰。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

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