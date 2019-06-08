即巿股評 港股直擊 中國財經

中美貿易戰的戰線從單純向對方進口商品加徵關稅，蔓延至兩國間的高科技較量。華府向多國施壓封殺華為，意圖阻礙中國5G發展；中國不但沒有退縮，反而昨天搶先發放5G商用牌照，誓要快人一步，爭取主導。

回顧全球電訊業發展，中國一直落後，1G經歷了空白期，2G跟隨海外步伐，3G逐漸趕上，4G終與西方同步；到5G時代來臨，中國冀登上更大舞台，引領全世界的5G潮流。環球5G標準的R15版本已於2018年6月完成制定，中國佔必要專利的比重超過30%。

工信部2018年底向內地電訊營運商分配5G試驗頻譜，2019年視為部署階段，2020年將是「5G商業元年」。市場原本預計，今年下半年才正式發牌，惟當局昨天高調發放5G商用牌照予中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電，批准4大集團經營「第五代數字蜂窩移動通訊業務」，向客戶提供5G服務。

2018年華為及中興通訊(00763)在全球電訊設備市場份額合計佔近40%，已惹來美國對國家安全憂慮；由於目前中美貿易戰升級兼華為受到打壓，中國政府支持並加快5G發展的信念愈趨堅定，期望藉此抗衡美國圍堵。

中移動(00941)、中電信(00728)和聯通(00762)主要股權由國家擁有，自然緊跟國策大方向，由母公司先行接下這個5G「硬任務」。附【圖】所見，三大電訊商今年初制定的資本規劃，2019年涉及5G的僅80億到170億元人民幣，只佔總資本開支約一成；隨着5G商用牌照發放，「三大」今明兩年實際的5G資本支出，不排除會顯著增加，令整體開支上升。

至於收入層方面，業內人士較早前預計，5G的收費或採取兩種形式，一是沿用原本的「4G套餐」，把當中流量轉換為5G；一是繼續使用現有的4G計劃，在此基礎上贈送部分5G流量。無論如何，5G服務價格預料將不致高於4G，加上普及之路仍遙，電訊商的5G「金蛋」相信要一段時間後才能誕生。

參考往績，中國正式發放3G和4G牌照前， 市場憧憬新科技帶來龐大增長動力，電訊股表現亢奮；惟當消息變成事實，投資者回歸現實的考慮，焦點轉至資本支出、商業模式、定價、用戶接受程度等關鍵績效指標(Key Performance Indicator, KPI)上，中短期內股價反而回落。

總括來說，雖然受到發出5G商用牌照刺激，中移動、聯通、中電信股價分別微升0.2%、 0.4%、2.3%，但現階段追入這些股份似乎並非最佳時機。相反，中國鐵塔(00788)受惠電訊商資本開支上漲，基塔主設備需求增加也有利中興通訊，而投資者昨天趁好消息出貨，兩股均重挫逾4%，造就趁低吸納的良機。

值得留意的是，中興被美國封殺的風險不容抹殺，鐵塔則屬「內需」板塊，可秤高一線。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容