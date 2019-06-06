國瑞置業(02329)公布，5月簽約銷售額13.42億元(人民幣‧下同)，按年下跌10.47%；銷售面積8.78萬平方米，減少22.97%；每平方米售價1.53萬元。
上月投資物業租賃合同簽約額3300萬元，簽約出租面積4838平方米。
首5個月，簽約銷售額101.32億元，按年增加1.14倍；銷售面積49.58萬平方米，增長37.13%；每平方米售價2.04萬元。
另外，首5個月投資物業租賃合同簽約額2.35億元，簽約出租面積約2.78萬平方米。
國瑞置業(02329)公布，5月簽約銷售額13.42億元(人民幣‧下同)，按年下跌10.47%；銷售面積8.78萬平方米，減少22.97%；每平方米售價1.53萬元。
上月投資物業租賃合同簽約額3300萬元，簽約出租面積4838平方米。
首5個月，簽約銷售額101.32億元，按年增加1.14倍；銷售面積49.58萬平方米，增長37.13%；每平方米售價2.04萬元。
另外，首5個月投資物業租賃合同簽約額2.35億元，簽約出租面積約2.78萬平方米。
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