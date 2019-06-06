港股直擊 即巿股評

美國5月份私企數據曳，市場預期聯儲局減息機會大增，美股上日再抽升，惟內地股市受壓，加上長假臨近，港股交投淡靜，令恒指全日好淡拉鋸，高低波幅僅146點。不過，恒指連跌四周後，本周回升64點或0.2%。

恒指高開40點，報26935，但內地股市走弱，大市升勢不保，一度轉跌57點，低見26837點，但低位又有支持，大市止跌回升，最多升88點，高見26984。午後港股再度回落，但尾市又回穩，受制兩萬七關。最終恒指收報26965點，升69點或0.3%，國指收報10334，跌10點或0.1%。大市上升股份比例為45%，下跌股份比例則為55%。

大市成交額671億元，為5月3日以來最低。

恒指連跌四周後，本周回升64點或0.2%，國企指數全周則跌52點或0.5%，更連跌五周，累瀉1240點或10.7%。

藍籌股今周最醒頭三位分別為恒隆地產(00101)、領展(00823)及創科(00669)，全周分別升4.1%、3.7%及3.4%。表現最差首三位分別為中生製藥(01177)、石藥(01093)及中海油(00883)，本周分別跌12.8%、8.5%和5%。

即月期指收報26848，升37點，低水117點，成交有15.55萬張。

內地股市向下，上證下跌1.2%，深成指挫1.8%。

藍籌股今日大致造好。友邦(01299)及港交所(00388)各升0.7%；建行(00939)走高0.5%；平保(02318)漲0.2%；滙控(00005)升0.1%；但騰訊(00700)跌0.2%；隔晚油價下挫，中海油跌1.8%，為今日表現最差籌籌。

焦點板塊

5G股：工信部今日發放5G商用牌照，惟投資者趁好消息出貨，中興(00763)早段曾升2.4%，收市倒挫5%；鐵塔(00788)早段升2%，收挫4%，為表現最曳國指成分股；中通服(00552)跌3.4%；京信(02342)挫4.2%；長飛(06869)跌0.6%；昂納科技(00877)降2.2%。不過，內地電訊股齊升，中移動(00941)升0.2%；聯通(00762)漲0.4%；中電信(00728)升2.3%。

手機股：有報道指，華為降手機付運預測三成，手機零件股大致受壓。舜宇(02382)跌1.3%；瑞聲(02018)下滑0.6%；丘鈦(01478)跌1.3%；比亞迪電子(00285)跌2.1%；高偉電子(01415)跌0.7%。

汽車股：發改委公布，嚴禁各地出台新汽車限購規定，並要求各地不得對新能源汽車實行限行、限購，同時加快由限制購買轉向引導使用，汽車股普遍向上。吉利(00175)升2.2%，跑贏一眾藍籌；比亞迪(01211)飆5.8%，為表現最佳國指成分股；華晨(01114)漲1.4%；長城汽車(02333)升2.1%；但北京汽車(01958)跌0.6%；東風(00489)跌0.5%。

焦點股份

信義光能(00968)：再遭主席減持，股價曾插10.3%，低見4.28元，收造3.95元，仍瀉7.7%，成交額2.8億元。

皇朝傢俬(01198)：全日大升20.8%。原有股東黃書銳等，向國資委旗下公司科學城出售約2.18億股，每股作價1.18元，較停牌前溢價22.92%，另外，公司再向科學城配售約4.33億新股。每股作價1.02元，較停牌前溢價6.25%，集資4.42億元。完成交易後，科學城將持有皇朝傢俬25.07%股權。

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