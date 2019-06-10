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中國聯塑(2128)為內地領先的大型建材家居產業集團，主要產銷塑料管道系統、水暖衞浴產品、裝飾板材等，產品廣泛應用於供水、排水、電力供應及通訊、燃氣輸送、消防及農業等領域。集團的龍頭優勢明顯，塑料管道銷量是行業第二名約4倍。目前於全國擁有23個生產基地，另正在興建2個新基地，產品種類逾萬件。

聯塑去年業績表現不俗，截至2018年12月底止，全年純利按年增長8.7%至24.9億元人民幣，營業額上升16.6%至237.3億元人民幣。儘管期內油價持續走高，令生產成本上升，但由於其議價能力較強，毛利率仍增0.1個百分點至26.2%。參考過去5年業績，即使在經濟周期偏弱時，集團毛利率均保持約25%水平，反映其成本轉嫁能力偏強。

細看營業收入來源，塑料管道系統仍是佔最大部分。受惠於建築業需求的提升，集團的塑料管道系統業務維持穩健增長，期內收入增加17.9%至213.43億元人民幣，佔總收入約89.9%。供水和排水類產品收入升18.7%至164.4億元人民幣，其他領域應用(包括電力供應及通訊、燃氣輸送、農用、地暖)管道及管件收入則增15%至49億元人民幣。

集團積極推動生產自動化和提升智能化水平，在管道產品生產實現全面機械化，藉以提高整體產能及質量。年內塑料管道及管件的年產能由2017年的240萬噸擴大至262萬噸，產能使用率則達84.8%。

派息比率增至三成以上

內地經濟增長放緩，料續透過推動基建如新型城鎮化及區域性經濟發展，促進經濟穩定發展；另預期今年房地產調控政策將較往年寬鬆，集團約有40%的相關產品用於房地產建築，預期有關放寬措施將刺激產品需求增加，對聯塑業務構成正面影響。

受惠於最近油價和煤價走勢轉弱，原材料價格下跌的利好因素，可於上半年業績中反映。此外，集團派息比率由前年的20.6%調高至去年的31.5%，對市場來說頗為驚喜，管理層更預期派息比率將保持在30%以上，反映集團財政穩健，對市場發放正面訊號。聯塑今年預測股息率達5.6厘，預測市盈率5.6倍，較過去5年平均值折讓約14%，估值具提升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國聯塑2019、2020及2021年每股盈利為0.807、0.883及1.055元人民幣，給予12個月目標價6.20港元，相當於今年預測市盈率6.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理