即巿股評 港股直擊

讀者陳先生問：「本人持有十六萬股中糧肉食(01610)，買入價係3.026元，前景如何？謝謝。」(周四收報2.46元，跌5%)

沈慶洪 騰祺基金管理投資管理董事

「豬肉價格向上是因為非洲豬瘟令供應減少，此消彼長之下豬農獲益未必好大；豬價上升同時加工業務成本上漲，成本不易轉嫁至消費者；而且豬肉價格升幅過急亦有機會引來中央干預，因此豬肉股可能已炒過籠。技術上中糧肉食呈圓頂派貨格局，若跌穿2.5元可能要下試2.1元。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

早前豬肉股炒起主要是憧憬內地豬肉價格將會於下半年上升，農業部更有官員一度指出下半年豬肉價格將會升七成並創歷史高位，原因乃內地非洲豬瘟導致內地豬肉供應緊張。但從消息層面上看，內地非洲豬瘟疫情至今仍未受到控制，內地生豬需求於未來或將低於市場預期，其時將限制豬肉價格上升速度。中糧肉食(1610)股價於年初至今已累積不少升幅，但由於公司不太受經濟前景影響，加上中美貿易戰或導致中國從美國進口的豬肉將會減少，有利內地豬肉價格表現。建議目前做好風險管理的大前提下繼續持有，以2.3元作為止蝕位，可候股價回升至3元以上時才離場保留實力。

羅崇博 信報首席分析員

「EJFQ系統顯示中糧肉食在去年12月發出勢頭能量轉強的綠燈訊號，至今已累漲近九成四。3月26日公布去年業績由盈轉虧蝕逾6億人幣，但仍然無阻股價創出3.54元之上市新高，主要反映市場憧憬今年豬價急升帶動公司業績明顯轉好，事實上去年生豬均價為每公斤12.7元人民幣，現在已升至16元。此外，現時內地持續消費升級，豬肉消費呈現品牌化趨勢。中糧肉食在品牌行銷上做得不俗，「家佳康」生鮮豬肉在中產市場中穩佔一席位。中糧肉食今明兩年公司生豬出欄量隨着產能釋放將大幅上升，業績有望回復2016年之盈利水平，以每股盈利0.3元計，預測市盈率為8.3倍，估值已見吸引。不過技術走勢上要留意，若見大成交跌穿2.4元，將確認弱勢，屆時宜趁反彈減磅，減少虧損。」

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