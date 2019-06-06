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新鴻基地產(00016)執行董事郭基煇出席南沙慶盛項目奠基儀式期間表示，新地在粵港澳大灣區每個主要城市都有項目在密切洽談中，態度很積極；該公司不會圍繞純住宅項目發展，而是會考慮如何替城市服務及增值，以達致雙贏，幫助有關城市及其產業轉型，故項目發展會商住並存。

他表示，商業過度供應的情況在每個城市都存在，新地會加重發展策略性具標誌性的項目；現時網購行業生意走下坡，新地要趁機發展優勢，有需要挑剔好地方。

至於內地或針對進取投地的發展商收緊融資，郭基煇重申，新地財務非常謹慎，也有充足現金流及龐大賣樓收益，銷售目標逾400億元、租金收入也有200億元以上，不太受有關政策影響。

慶盛項目總建築面積32.7萬平方米，預計總投資額60億元人民幣，郭基煇稱，慶盛項目可能是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布後港商首個綜合項目，形容是粵港合作的標誌項目，該項目位處高鐵站及廣州地鐵4號線慶盛站，將來又會開通地鐵22號線及知南線「四線交滙」，並相信南沙作為大灣區其中一個中心點，在人工智能、高新產業、金融服務有所作為，新地對此感到雀躍，期望繼續參與內地、尤其是大灣區的發展。

談及香港樓市，郭基煇認為，樓市很大程度跟隨市場情緒及恒指走勢，相信恒指走勢平穩時樓市也應平穩，若恒指大幅波動，本港經濟及樓市亦難獨善其身。他說，現時對後市感到擔心，主要由於中美兩國全方位的科技戰及貿易戰升級版，對香港帶來衝擊。