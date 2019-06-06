即巿股評 港股直擊 香港財經

「五窮去，六絕來」，當全球投資者在一片唏噓中迎接「六絕月」之際，美聯儲一改口風，上月原本透露過息口政策在一段時間內「按兵不動」，不過主席鮑威爾周三(4日)暗示下半年或有降息的可能，表示美聯儲將採取恰當措施維持經濟持續擴張，並正在密切關注貿易談判為美國經濟前景帶來的影響。

市場對減息的憧憬刺激美股連升兩日，惟美國及墨西哥就貿易談判上仍未有進展令股市升幅有所收窄，雙方今日仍會繼續進行對話，若還未能達成共識，美國下周將正式加徵關稅，屆時墨西哥亦或作出反制措施，貿易戰線擴展，令籠罩全球貿易及經濟的陰霾更深了一層。

雖然美聯儲透露減息的預期，同樣令港股止跌回升，不過指數反彈超過27000點只是曇花一現，且明顯沽壓湧現，加上在長假前夕及A股表現仍未見起色，成交依然萎縮至不足八百億。筆者認為，減息只能支持港股短暫反彈，整體大市氣氛仍然十分謹慎，尤其左右大市的兩個主因——中美貿易戰及環球經濟仍未見改善，而減息的預期恰恰是美聯儲觀察當前經濟及關注貿易戰的影響而作出的估計，可見減息可謂「大勢所逼」，非股市反彈的強心針。在此情況下，10天線成恒指短暫阻力，港股短期內依然受壓，市況依然波動，反彈空間不高。

與此同時，中國正式踏入5G商用元年，中國工信部今日(6日)向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電四家企業發放5G牌照，此舉反映中國逼切推動建立5G網絡的決心，消息刺激相關板塊率先炒上，不過投資者亦不宜盲目高追，因為接下來是否能順利發展仍是未知之數，尤其整個供應鏈主宰推出5G的步伐，美國對華為的制裁令設備供應受影響，可能會拖累5G發展的進度。但不可否認的是，打造智慧城市可謂大勢所趨，5G、AI、物聯網等技術必不可少，5G成為未來的熱炒主題亦無容置疑，投資者宜持續關注5G消息。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。