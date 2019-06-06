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今日 13:24 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】不明朗情況繼續 寧要錢唔要貨

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美國嘅小非農數字創9年新低，市場認為聯儲局好快減息，炒減息呢吓隔晚美股繼續反彈，港股今早則窄幅爭持。恒指高開40點後，之後倒跌，曾跌57點，見過半日低位26837點，其後拗腰倒升88點，見過26984點半日高位。噚日恒指受制27200，今日低咗一格，連27000點都見唔倒，可見港股處處受到牵制。半日恒指報收26953點，升58點；國指報收10327點，跌17點。

之前有消息話工信部將於短期發放5G牌照，早幾日呢個板塊炒到出煙，到今日正式發放5G牌照，5G概念股高開低走，之後仲愈插愈深，中國鐵塔(00788)半日跌3.5%，中興(00763)跌逾半成，其他相關股份全線下跌，再一次引證好消息出貨。除咗5G概念股之外，手機設備股亦受壓，主要係有報道指華為調低手機付運預測三成，之前講過呢個板塊少沾手為妙，如果一直有捧阿Man場，應該唔會點中伏。

鮑爺放鴿令市場憧憬聯儲局減息機會大減，本地地產股今早普遍向上，跑贏大市。不過喺貿易戰仍然不明朗嘅情況下，全球經濟衰退風險大增，而本港樓價處於高點，樓市係咪可以長期高居不下，點都有啲疑問。最重要嘅係一旦通過修訂《逃犯條例》，未知對香港會帶嚟何種衝擊，香港樓市只升不跌嘅神話能否延續，真係要有水晶球先知。

雖然大市喺幾隻重磅藍籌，同埋本地地產股做得唔錯嘅情況下，指數仲頂得住，不過唔少板塊就沽壓重重，被質至落花流水。受查數消息困擾嘅醫藥股，沽壓未除，今日繼續跌，技術走勢上轉差，就算長線睇好，未有貨想買都係睇定啲好。

除咗醫藥股，手設股就弱過有條路，再加埋受好消息出貨影響嘅5G概念股，食品股亦受獲利盤拖累由升轉跌，睇嚟睇去個市就係有啲隱憂。中美貿易戰暫未有消息，市場等緊中美兩個元首會否喺G20峰會見面，而美國向墨西哥開炮，暫未見摩擦得到解決，種種不明朗情況下，資金撤離魚缸，要錢唔要貨好易理解。留意恒指短線支持喺26500-26600點，失守好頭痕，至於反彈阻力27200，同樣係今年1月25日大市突破向上嘅關鍵位，除非升得穿兼企穩其上，否則港股短線仍然係易跌難升。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

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