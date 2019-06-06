港股直擊 即巿股評

美國5月份私企職位增長遠差預期，市場預期聯儲局減息機會大增，隔晚美股再升，但內地A股向下，令港股今早好淡拉鋸，受制兩萬七關，高位波幅僅146點。

恒指高開40點，報26935，但內地股市走弱，大市升勢不保，一度轉跌57點，低見26837點，但低位又有支持，大市止跌回升，最多升88點，高見26984，最終恒指半日收報26953點，升58點或0.22%，國指半日收報10327，跌17點或0.17%，大市成交額357.09億元。

上證半日跌0.5%，深成指中午跌0.9%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升1.2%，並撐起恒指31點；港交所(00388)走高1.4%；建行(00939)走高0.3%；平保(02318)漲0.3%；但騰訊(00700)跌0.2%；滙控(00005)降0.3%。

焦點板塊

5G股：工信部今日發放5G商用牌照，惟投資者趁好消息出貨，中興(00763)早段曾升2.4%，中午倒插5.5%；鐵塔(00788)早段升2%，半日轉挫3.5%，為表現最曳國指成分股；中通服(00552)跌3.1%；京信(02342)挫3.6%；長飛(06869)跌2%；昂納科技(00877)下滑1.4%。

手機股：有報道指，華為降手機付運預測三成，手機零件股大致受壓。舜宇(02382)跌2%；瑞聲(02018)降1.7%；丘鈦(01478)跌0.9%；比亞迪電子(00285)降1.9%；高偉電子(01415)跌1.4%；但通達(00698)升1.7%。

地產股：憧憬聯儲局減息機會增，本地地產股今早普遍上揚。長實(01113)升1%；信置(00083)漲2.4%，跑贏一眾藍籌；新地(00016)升1.9%；新世界(00017)升0.7%；恒隆地產(00101)揚2%；太古地產(01972)漲1.5%；九龍倉置業(01997)升0.7%；但恒地(00012)跌1.2%。

焦點股份

保利置業(00119)：發盈喜，預計中期淨利潤將按年增長不少於4倍，中午大升11.2%，成交有3080萬元。

優品360(02360)：遭證監會點名股權集中，股價今早受壓，最低見過3.21元，插14.2%，半日跌幅收窄至5.6%，造3.53元，成交金額380萬元。