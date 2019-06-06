訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:12 中國財經 港股直擊

工信部向4企發5G商用牌照 歡迎外資參與

放大圖片

工信部今日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。

工信部部長苗圩出席頒證會並頒發許可證，中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電、中國鐵塔主要負責人出席會議。

苗圩強調，基礎電訊企業要加快5G商用步伐，推進5G網絡共建共享，推動中國5G高質量發展，更好支撐服務數字中國建設，促進社會經濟發展。

他表示，各企業要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數字化、網絡化、智能化發展。

苗圩強調，5G牌照發放後，一如既往地歡迎外資企業積極參與中國5G市場，共謀中國5G發展，分享中國5G發展成果。

參會企業均表示，將嚴格遵守相關法律法規和承諾，切實履行企業社會責任和義務，依法合規經營，創新轉型發展，加快中國5G產業發展。

中國電訊設備商華為表示，全力支持中國運營商建好中國5G，相信不久的將來，中國5G將引領全球。為迎接中國5G商用，華為已做好充分準備，從去年4月份開始，已經在中國40多個城市與中國三大運營商開展5G規模商用試驗，包括城區、室內、高速公路、地鐵等多場景實測，均已達到商用標準。

中興通訊(00763)稱，中興將5G作為公司發展核心戰略，5G牌照的發放，將給公司帶來更大的發展機遇，引領走向一個新發展階段。中興積極參與中國5G網絡的商用部署和建設，與行業合作夥伴緊密合作，積極推動5G業務應用和實踐。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。