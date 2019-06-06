港股直擊 即巿股評

噚日下晝見牙醫，一坐底佢問我有無唔舒服或者覺得痛，我就四萬咁嘅口「咦」起牙，一本正經嘅牙醫小姐都忍唔住爆笑；「無啦啦做乜『咦』起牙嚇醫生啫？」我唔係有心整佢，牙醫小姐咁好人，只係我有啲緊張，跳咗掣啫。下個月17號再見就知我牙周病嘅情況好到邊，到底要唔要做手術啦。

今朝落樓下等巴士時明明都無太陽曬住，但就係咁標汗，熱到呢；但個市就似乎有啲凍，之前仲炒到㷫烚烚嘅5G股，今朝阿爺話出5G牌啫，成堆5G股縮得快過龜縮明。「唔係應該有5G牌係好事嚟架咩？等到頸都長終於都等到啦，點解又會跌嘅？」股市嘅嘢向來都係炒憧憬居多，更何況5G牌一出，即係話堆電訊商就要比出嚟做投資，你估嗰舊錢少架咩；BTW，阿爺講明話要「降費」，即係你焗我做5G比一大筆錢出嚟唔緊要，但依家連收都要退住，Well，對用家嚟講係好事嚟嘅，但對於電訊商嚟講就...

我哋都係睇返個市先啦，依家10點13分，恒指做緊26952點，升57點。日線圖上見噚日恒指高開低收兼被條10天線壓住之後，今日粒燭仍然處於10天線(27077點)以下水平，保歷加通道就未穿嘅，不過個通道口就有啲收窄，即係暗示個市再走嘅空間會減少咗。日線圖上暫呈「T星」，而噚日嗱嗱聲打嘅[下半part]有提過DMI嘅ADX喺噚日升市時見掉頭，暗示個市係無力升。今日升幅暫時叫做同今朝開市時打和，而DMI嘅ADX就仍然下行中。再睇埋條恒指波幅指數(VHSI，數值由星期一(6月3日)嘅高位21.28落到依家嘅17.49，反映指數波幅減少。無力走+波幅細，怪不得連條保歷加通道口都收窄啦。

再睇恒指牛熊證街貨圖，似乎啲錢見到噚日恒指個升勢就落注買轉勢喎，第一層牛證26700至26799點有73張期指，不過再落多100點，即係26600至26699點就有成1302張期指喎，再落多100點呢，有相當於996張期指嘅街貨，夾埋有成2371張期指，肥到呢...

至於上方熊證，同樣地睇最近三層，即係27100至27199點、27200至27299點同27300至27399點，三層嘅街貨分別有1072、693同1242張期指，總數就有3007張期指，都真係唔弱。

兩邊首三層街貨相差636張期指，而依家10點25分，恒指做緊26925點，如果現價向上再彈多175點，咁就可以禁得到上方最貼價熊證嘅門鐘；相反如果大市下行多137點嘅話，就即係踩咗入下方最貼價牛證嘅門口。

兩邊嘅要再行嘅點數都唔係話爭好遠，不過始終上方熊證街貨比下方多成6XX張，呢度好話唔好聽都叫多成層街貨出嚟；但又見到個市吽到咁，唔通個市想再儲多啲街貨先一鋪殺？順便可以再比多啲時間VHSI落返到超賣位，當貨已經儲肥而VHSI又準備彈起嘅話，一場腥風血雨又開始過，就好似天文台預測熱埋嚟緊呢三日假期，下個星期又日日落雨一樣。

如果個市企圖/意圖咁做嘅話，即係依家喺處於中間位；中間位點做？就係咩都唔好做囉。下晝再算。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#