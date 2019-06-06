即巿股評 港股直擊

近年有不少內地教育股來港上市，截至2019年6月4日，經已上市的有18隻股份，其中17隻在主板上市，現時市值不少於10億港元的有13隻，介乎約17.60億至231.50億元，市值屬中檔的少於100億元股份多達10隻，佔上述13隻近77%，而今日分析正在招股的嘉宏教育科技(01935)亦不例外，於沒有行使超額配股權情況下，於上市時市值介乎24.00億至30.72億元，可比擬的教育股有三隻，就是市值約20億元的卓越教育集團(03978)、約40億元的中國新華教育(02779)和約45億元的新高教集團(02001)。

民辦正規高等教育機構

有了以上初步概念，現看嘉宏教育科技的基本面，定位是中國浙江省領先的民辦正規高等教育機構，截至2017年底，集團乃浙江省規模最大的民辦大專教育機構以及第四大民辦正規高等教育機構，在校生總人數10,874名。除提供高等教育服務，亦向浙江省高中學生提供中等教育服務，控制及營運兩所學校，即長征學院(提供正規大專教育) 及精益中學(向高中生提供非義務民辦教育)，被稱為「最初控股學校」。於2018/19學年，最初控股學校共有11,455名在校學生，分別是長征學院有10,520名學生，以及精益中學有935名。此外，集團還是跨區域的高等教育股份，營運一所合營學校，就是信息商務學院，位於河南省鄭州市，主要提供正規的本科及專科教育，於2018/19學年有20,613名在校生。

跨國高等教育機構拓展

而自從2018年7月6日起，集團已將信息商務學院的財務業績，併入集團的財務業績，正在獲取教育部對轉型的批准。待批准後，信息商務學院將從獨立學院轉型為民辦獨資本科學院。集團又計劃在美國加州建立California School，是一所可授予學位的高等教育機構，主要提供與工商管理及國際商務相關的教育課程，並已在美國成立一家附屬公司，以進行California School的擬議投資及發展。綜合以上分析，集團正在迅速擴展，這亦與2015至2018年的業績表現吻合。於2016、2017和2018年營業額增長為3.17%、5.85%和75.47%；相對年度溢利增長率為-10.46%、39.42%和50.26%；並見2017和2018年股東應佔溢利增長率為26.39%和27.90%。

市盈率分析招股價定位

更令人感到驚喜的是於2016至2018年的邊際利潤率均不少於五成，其中2018年為51.70%，如此高於利潤率，認為能夠支持溢利增長維持在雙位數字。根據大行報告，集團今年預測市盈率為10至12倍，至於上述市值可比擬的卓越教育集團、中國新華教育和新高教集團現時市盈率約25.10、12.80和14.90倍，均高於上述集團預測市盈率，反映招股價定位偏低。另可留意上市前股東有七位，為兄弟、親屬及殷親關係，招股書亦列明是一致行動人士，合共佔權12.00億股，相對發行股數16.00億股，佔權75%，為《上市規則》一致行動人士佔權上限。參考他們之股東應佔權益折合約13.08億港元，即每股淨值為1.0890元，較招股價1.50至1.92元折讓27.40%至43.28%，低於五成也可視為招股價定位偏低之另一線索。

探討集團之每股合理值

再者，主板股份上市地位價值 (又稱「殼價」) 普遍不少於5.00億元，配合資產淨值加上股本入賬折合約13.38億港元，以及集資淨額入賬介乎約5.71億和7.35億港元，相對發行股數為16.00億股，每股合理值介乎1.51至1.61元，較招股價1.50至1.92元，最多只差16.15%。事實上，集團於上市時資產總值不少於25億港元，故此筆者認為此股「殼價」應在10億港元或以上，那麼每股合理值將介乎1.82至1.92元，可見除非以上限價上市，不然定價就是低於每股合理值上市，亦證明招股價定位偏低。

此股每手買賣單位為2000股，以招股價上限1.92元計出認購成本為3840元，因高於3000元，可見這是進場門檻偏高的股份，並考慮到近期新股上市後大多股價表現平平，甚至部分於上市首日便跌破上市價，理應會影響招股銷情，大戶「圍貨」機會大；故此若要穩中一手，預算認購5至8手股份便可成事，對於資金不多或有意增加中籤率的投資者，也可考慮以孖展認購。初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂大戶部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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