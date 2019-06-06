港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈過百點，終止連跌五日頹勢，不過成交動能欠奉，10天平均線阻力大，在端午節假期前夕，料市場觀望氣氛較濃。

隔晚美股連續兩日走高，美聯儲減息預期升溫，道指收漲207點或0.8%報25539；標普500漲0.8%報2826點，納指漲0.6%報7575點。美國大型科技股多數收漲，微軟升2.2%；蘋果升1.6%，亞馬遜升0.5%，Netflix升0.7%，谷歌跌0.9%。中概股多數收低，阿里巴巴跌1.6%，京東跌2.3%，百度跌2.1%；網易跌2.1%。

聯儲局周三在華盛頓發布的經濟景氣狀況褐皮書報告顯示，從4月到5月中旬，美國經濟活動總體上「緩步增長」，較前一時期的「輕微到溫和速度」有所提高。兩周後，美聯儲決策者將召開政策會議。

在5月非農就業報告將於周五出爐之際，褐皮書報告發出總體積極的訊號。近期零售銷售、工廠訂單和房產交易等一系列疲弱的報告表明，隨着企業壓力增大，美國經濟增速正在放緩。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭周三表示，現在對減息進行評定為時尚早；傾向於保持耐心；需要看到經濟有進一步增速放緩的跡象。

摩根士丹利表示，鮑威爾言論提振股市，但風險前景仍然悲觀；鮑威爾的言論已開啟了減息的大門，預計需要更多疲弱資料或緊俏金融環境來觸發聯儲局減息。

瑞銀經濟學家表示，美國數據需要出現實質性疲軟，聯儲局才會「適當地」減息，FOMC在9月份之前減息是「極其不可能的」，可能會在12月份減息一次。

周三紐約期油收跌3.4%報每桶51.69美元，連跌六日，創四個月以來新低，主要是原油庫存激增，為2017年7月以來最高。

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德警告，中美一旦向雙方所有出口產品加徵關稅，將會導致明年全球經濟倒退0.5%。IMF又下調今明兩年中國的經濟增長預測，其中今年的經濟增長預測下調至6.2%，明年是6%，同樣下調0.1個百分點。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.51元，較本港收市高0.4%；騰訊(00700)ADR收報327.82元，低近1%；國壽(02628)ADR收報17.83元，高3仙。油價受壓，中海油(00883)ADR收報12.33元，低0.4%；中石油(00857)ADR收報4.27元，低0.4%；中石化(00386)ADR收報5.13元，低0.4%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.02元，低0.3%；聯通(00762)ADR收報8.34元，低0.3%。

ADR港股比例指數報26843，較周三恒指收市低52點或0.2%。恒指昨日曾急升357點，收報26895，升133點或0.5%。恒指短期阻力為10天線約27073點附近，初步支持位為周二低位26671。明日(周五)為端午節假期，中港股市休市，下周一復市。

焦點板塊

5G概念股：近日受資金追捧。內地傳媒引述接近營運商消息指，工信部可能在星期四發放5G商用牌照，相關收費計劃將於8月推出，價格不會高於4G。工信部日前表示，內地5G網絡已具備商用基礎。工信部和國資委聯合要求，加快5G基站的站址規劃。電訊企業需要根據5G業務發展和網絡規劃，及時提出對5G基站站址需求，鼓勵鐵塔公司及其他獨立鐵塔營運企業，利用各類開放共享設施，參與5G基站站址建設。

焦點股份

東風集團(00489)：公布5月汽車銷量22.5萬輛，按年跌11.1%。

保利置業(00119)：預期截至6月底止，中期淨利潤將按年增長不少於4倍。

綠城中國(03900)：5月銷售金額約103億元人民幣，按年下跌8%。

越秀地產(00123)：5月合同銷售金額約76.67億元人民幣，按年上升約65%。

優品360(02360)：證監會最近曾就優品360的股權分布進行查訊，結果顯示，該公司於5月23日，有19名股東合共持有約2.08億股或20.77%。連同該公司控股股東持有的75%，已佔總股本95.77%。證監會稱，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動。該股昨日收報3.74元，升6.3%，較招股價高2.74倍。