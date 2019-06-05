港股直擊

亞太區最大物流地產平台ESR Cayman(01821)明日起招股，集資最多97.56億元，有望打破今年申萬宏源集團(06806)集資90.9億元的紀錄。ESR今次計劃發行5.607億股，其中2.34億股或41.7%是舊股，不少原有股東如京東物流及高盛，上市後持股均下降。

ESR主席Jeffrey David Perlman解釋，償還部分債務之後，公司負債水平低，加上業務產生足夠現金流，故不需要過多資金；但為了維持市面股份流通量，故要求現有股東減持，以符合監管要求。

招股書顯示，今次集資所得的89.7%用作償還票據及優先股，餘下則用作開發物流物業，以及對所管理基金及投資公司共同投資。他表示，現有業務產生大量現金流，足夠支撐現有項目發展，現時每個項目中，平均20%來自自有發展基金，另外80%則來自國際大型基金，認為集資所得用在令公司維持低負債水平，而本身業務的現金流用於發展，這個是較好做法。

對於中美貿易戰影響，他表示，集團業務百分百集中內需，旗下租戶不是廠家，不會出口貨品到其他國家，租戶所售賣的不過是牙刷、紙巾及手機等日常用品。

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