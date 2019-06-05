港股直擊 中國財經

港股五連跌後回升，恒指高開354點，甫開曾升357點，高見27119，但內地股市腳軟，港股升幅收窄，午後曾僅升42點，低見26803，尾市有買盤吸納，恒指收報26895，升133點或0.5%。

北水轉流出6.13億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續流入重磅內銀股，工行(01398)有4.74億元淨入；建行(00939)有1.7億元淨買。不過，中行(03988)有3.69億元淨走。內險方面，太保(02601)有8105萬元淨買；太平(00966)有4724萬元淨買。相反，平保(02318)有6120萬元淨走；新華保險(01336)有54萬元淨走。

市場續憧憬5G商用牌照短期內發放，鐵塔(00788)再有9213萬元淨買；中興(00763)有3101萬元淨買。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)有7888萬元北水淨入。醫藥股捱沽，不過中國生物製藥(01177)有9284萬元北水淨入；石藥(01093)亦有2010萬元北水淨入。不過，中石油(00857)有6164萬元淨走。

內房方面，萬科(02202)有5343萬元淨流入。相反，融創(01918)全日有373萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 中行、工行、騰訊、融創、新華保險、建行、太保、中生製藥、太平及中石油。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、鐵塔、騰訊、融創、中生製藥、萬科、平保、新華保險、石藥及工行。