港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾暗示即將減息，隔晚美股亢奮，收市勁彈逾五百點，但仍難解開市場對中美貿易戰的憂慮心結，恒指連跌五日後，今日彈至十天線(27110點)即乏力，未能企穩兩萬七關，國企更一度倒跌。

恒指今早高開354點，報27116，升幅曾擴至357點，高見27119，但內地股市腳軟，港股升幅收窄，午後恒指升幅一度只得42點，低見26803，國指更由朝早曾升121點，轉至午後倒跌27點。不過，尾市有買盤吸納，恒指復漲過百點，國企指數也止跌回升。恒指收報26895，升133點或0.5%；國企指數收造10345，升3點或0.04%，大市成交只有794.94億元，僅略高於昨日水平。

全日大市上升股份比例為56%，下跌股份比例則為44%。

即月期指收報26811，升203點，低水84點，成交有18.4萬張。

內地股市向下，上證及深成指收市各微跌0.03%，創業板指數則跌0.4%。

藍籌股大致向好。滙控(00005)、騰訊(00700)及友邦(01299)支撐大市造好，三股合力貢獻恒指111點，全日分別升0.9%、1.2%和2.1%。建行(00939)升0.2%；港交所(00388)升1.7%；創科(00669)升3.9%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

醫藥股：國辦印發深化醫藥衛生體制改革重點工作任務，令昨日捱沽的藥業股，今早持續受壓，藍籌中國生物製藥(01177)插8.4%，為包尾恒指成分股；石藥(01093)則挫4.8%，是表現最差國指成分股；復星醫藥(02196)挫4%，更錄六連跌；石四藥(02005)也挫4%；金斯瑞(01548)降3.7%；威高(01066)瀉5.2%；維亞生物(01873)挫4.4%。

5G股：市場續憧憬內地5G牌照即將出台，5G股續熱炒，鐵塔(00788)曾重上兩元大關，收揚4.7%；中興通訊(00763)升4.5%；京信通信(02342)升2.5%；摩比(00947)漲1%；昂納科技(00877)揚5.8%。

地產股：憧憬美國即將減息，地產股齊升，長實(01113)揚1.7%；恒地(00012)升1.6%；新地(00016)與新世界(00017)各微升0.5%；信置(00083)漲0.8%；嘉里建設(00683)升1.2%。

焦點股份

保利協鑫(03800)：與中國華能附屬訂立合作意向協議，或出售協鑫新能源(00451)51%股權，保利協鑫全日揚7.4%；協鑫新能源則飆升18%。

新城市建設(00456)：突暴跌，最低見過0.195元，大跌75.9%，收造0.205元，仍重創74.7%，為表現最曳個股，成交金額1.12億元。

華章科技(01673)：控股股東博榮，未獲貸款方提供任何貸款，但已向經紀轉入持有華章18.08%股本作抵押品，懷疑抵押品未獲授權出售，正澄清已抵押抵押品狀況。該股全日大升67.7%，成交有670萬元。