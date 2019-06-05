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今日 15:31 即巿股評 港股直擊

【短線出招】回覆有關RSI鐘擺的問題

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很感恩，港股終於來個似樣反彈，而且今早高開354點，是超出我預期，且升幅能夠在早上維持一段時間。近日伺機增持的(60926)今早曾升兩成三，先沽一半，見10天線攻唔上，升幅得二百多點時已全數沽出，算係反敗為勝，整體回報約一成，不算太理想，主要是我揀的條款傾向較中庸，而且近日始終未出現令我恐慌的終極一插，加注不多。

近日可謂買跌或買升都有贏錢機會，今早確實是反手做淡機會，不過我最後只說不做。下午恒指升不足100點，最新只升50點，慘啊！A股自從日前跌穿均線滙聚，國家隊又唔做嘢，上證若果失守2833點就無眼睇！現在可以做的唯有等恒指短期倒跌，看超賣情況，再找操作機會。

收到讀者Gavin問關於RSI的問題，他以理文造紙(02314)為例，他指前周五收市14日RSI已跌至12.2極低水平，問會否會觸發「鐘擺」？鐘擺理論是否比較適用於大市值股份？讀者又說明白理文造紙此股受多個利淡因素影響，但PE只跌到4.58倍，幾乎無反彈，跌得越深，若有利好因素反彈是否也會較顯著？

我很多謝Gavin的分享，2314算是超賣再超賣的過百億市值「港股通」股份例子，情況較去年10月底的中國建築(03311)更慘烈，後者在其後的4個月內累計反彈六成三，主要是估值太殘，10月底時預測PE較中位數低2.5個標準差，市銷率、市賬率及股息率均較中位數低近2個標準差(即息率明顯較中位數吸引)。至於理文造紙，多項因素包括環保、廢紙及貿易戰均令毛利率受壓，目前估值角度已相當低殘，其中市賬率低中位數2個標準差，市銷率更低3個標準差，確實存在「鐘擺機會」，不反對分注定期定額收集，投資期要預至少半年。此類非大藍籌之正股，輪證絕對不可碰，主要是市場選擇太少，大跌後條款也一定不好。

羅崇博 (杜比)

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