即巿股評 港股直擊

隔晚聯儲局鮑爺突然放鴿，表示會密切監視美國經濟情況，並以適當措施對應，市場解讀為聯儲局好快減息，最快會喺呢個月嘅議息會議減第一次，美股隔晚即贈興，三大指數狂升逾2%。除咗減息預期之外，中國商務部周二表示，要繼續談判解決雙方貿易衝突。而侵侵跟珊珊喺米字旗國會面後，話已向米字旗國企業領袖承諾將有一個非常重要嘅貿易協議，貿易戰稍為緩和，市場即興奮慶祝。

不過對於侵侵嘅所謂承諾，真係信佢一成，都畀人詐形，佢出咗名反口覆言，缸邊友你認真便輸了…..至於話聯儲局最快喺今個月減息，更加係無乜可能，事關暫時美國嘅經濟數據未至於差到要即時減息，若然真係差到要咁快減息，經濟肯定好大鑊。所以阿Man認為美股呢吓反彈，唔值得興奮，反而好好諗下之後嘅日子，會唔會好似某啲專家咁講，比2008年嘅金融海嘯更加大鑊。

睇番港股呢邊，仍然未擺脫一彈又散嘅弱勢格局，恒指高開354點後，最多升357點，見過27119點半日高位。不過貼住條10日線(27116點)又遇阻力，升幅顯著收窄至114點，見過26875點半日低位。恒指中午報收26953點，升192點；國指升37點，報10378點。

藍籌股普遍反彈，友邦(01299)半日升2.4%，已為升幅貢獻接近三分一，騰訊(00700)升1.4%，不過20日線及250日線，大約喺342至345元阻力唔細，暫時唔係咁易突破。其他重磅股都係咁上下，舜宇(02382)半日彈3.5%，係表現最好藍籌股。

醫藥股噚日啱啱受內地財政部查數件事捱沽，今日又話國辦印發深化醫藥衛生體制改革重點工作任務，令醫藥股繼續捱沽。今日醫藥股跌幅閒閒地3%以上，中生製藥(01177)更跌逾6%，成分股中包第尾，股價跌近100日線，即係大約7元應該有支持。阿Man對於醫藥股嘅睇法無改變，行業改革只會汰弱留強，令整個行業有更好發展，捱過陣痛後，優質嘅龍頭仍可以留低，調整可能係收集嘅機會。

至於5G概念股繼續有炒作，市場憧憬內地5G牌照好快出台，資金繼續湧入相關股份，中國鐵塔(00788)又上番兩蚊，半日升逾半成。中興通訊(00763)跟京信通信(02342)分別升5.9%及4.9%。喺買大唔買細嘅原則之下，呢個板塊首選仍然係中國鐵塔同中興通訊。

不得不提阿Man之前提介過嘅澳優(01717)，今日創新高，半日升5.7%，半日收15.82元，暫時已進入無人之境，有貨就梗係坐定定，無貨想追就要諗諗，始終去到17元左右，就已經30倍PE，呢啲價已拍得住蒙牛(02319)。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)