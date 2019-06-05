港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾表示，有需要時會採取適當行動，市場解讀即將減息，推動隔晚美股爆升逾五百點，港股今早曾彈逾三百點後回順，受制十天線(27116點)。

恒指今早高開354點，報27116，升幅曾擴至357點，高見27119，但內地股市升幅放緩，深城指更一度轉跌，令港股升幅曾縮至114點，低見26875點。不過，低位有買盤支持，大市升幅略擴，最終恒指半日收報26953，升192點或0.72%；國企指數半日收造10378，升37點或0.36%，中午大市成交有449.4億元。

內地股市反覆，上證半日升0.6%，深成指0.4%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)漲2.4%，貢獻恒指63點升幅；騰訊(00700)升1.4%；建行(00939)升0.3%；平保(02318)走高0.4%；港交所(00388)升1.9%；滙控(00005)漲0.9%；舜宇(02382)升3.5%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

醫藥股：國辦印發深化醫藥衛生體制改革重點工作任務，令昨日捱沽的藥業股，今早持續受壓，藍籌中國生物製藥(01177)插6.4%，為包尾恒指成分股；石藥(01093)則挫4.5%，是表現最差國指成分股；復星醫藥(02196)挫4.7%，更錄六連跌；石四藥(02005)挫3.7%；金斯瑞(01548)挫4.4%；威高(01066)瀉5.5%。

5G股：市場續憧憬內地5G牌照即將出台，5G股續熱炒，鐵塔(00788)重上兩元大關，半日揚5.3%；中興通訊(00763)飆5.9%；京信通信(02342)揚4.9%；摩比(00947)急漲4.8%；昂納科技(00877)升0.8%；中國通信服務(00552)則升0.5%。

汽車股：本田5月內地銷量創新高，與本田合營的廣汽(02238)及東風(00489)半日分別升3.2%和0.6%；其他汽車股亦向好，吉利(00175)升1.6%；長城汽車(02333)揚5%；華晨(01114)走高2.1%；北京汽車(01958)漲1.9%；比亞迪(01211)則升1%。

焦點股份

新城市建設(00456)：突暴跌，最低見過0.223元，大跌72.5%，半日收造0.239元，仍重創70.5%，為表現最曳個股，成交金額6900萬元。

華章科技(01673)：控股股東博榮，未獲貸款方提供任何貸款，但已向經紀轉入持有華章18.08%股本作抵押品，懷疑抵押品未獲授權出售，正澄清已抵押抵押品狀況。該股中午大升60.7%，成交有449萬元。