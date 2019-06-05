發改委召開稀土行業專家座談會，研究推動稀土產業高質量發展，中國稀土(00769)再度炒上，最高見過0.65元，大升10.2%，新造0.63元，仍飆6.8%，成交金額4039萬元。
國家發展改革委相關司局召開稀土行業專家座談會，分析行業發展現狀，就推動我國稀土產業高質量發展聽取意見建議。
與會專家指出，稀土是現代工業中不可或缺的重要戰略資源，也是改造傳統產業、發展新興產業的關鍵戰略性基礎材料。
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