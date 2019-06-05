即巿股評 港股直擊

噚日宣布喺新地方放隻[下半part]上去，即時收到好多email同weibo悄悄話問我隻嘢放咗喺邊；到今日返嚟見到未覆嘅嗰堆email啱啱都覆埋啦，無論作為一位(前)記者或者作為一位寫手嚟講，知道自己寫嘅嘢係有人睇，確實係有啲高興；不過，今日下晝我四去見牙醫，所以[下半part]會暫停一日。

更高興嘅係噚日隻恒指熊(65576)無過到夜，喺噚日下晝見到(65576)乘恒指下行時，見有大約20%水位就即時收割，明白恒指當時嗰位其實同下方牛證好近(基本上係踩住添)，但問題在於個市咁跌法，即使有再多嘅錢去博反彈，但心態上都頂唔順要同個市玩逆行嗰種壓力，倒最後即使恒指踩住牛證街貨區，但有機會由於上方熊證街貨重過下方牛證，最終或令恒指唔郁等大家落注「買大細」，又或者無啦啦反咬一口。

今日個市就係「應驗」咗後者，一早高開354點，重上27000點水平；截至依家10點8分止，恒指最高暫時做過27119點，呢口價配落恒指牛熊證街貨圖嘅話，係就係上得到熊證第一梯隊27100至27199點，呢度有相當於928張期指，屬於熊證第二重貨區架；而重貨區就喺27300至27399點，呢度有相當於1171張期指。

至於下方牛證，或者市場仲有大把人有大把錢，心態上仍然勇於捉轉角市啦，係第一層牛證街貨26600至26699點有900張期指，比噚日增口咗247張；而第二層26500至26599點就已經係牛證重貨區，有相當於1039張期指。

計一計牛熊證中間位，就係用最貼價嘅牛熊嗰兩層嘅門口位拉個平均數出嚟，即係(27100+26699)/2=26899.5點。依家10點14分，恒指做緊27017點，升256點，現價點數同嗰中間位有117.5點嘅距離，呢個距離夠唔夠扯個市上行？

依家10點23分，見恒指點數其實喺27000點附近上上，論走勢的確今日彈就做彈穿咗條「下降通道」，不過係咪咁就可以確認突破？還是假突破？咁就要問吓條10天線(27123點)比唔比佢行；或者好友們比多啲「過路錢」囉。

BTW，噚日條20天線悄悄地跌穿咗條250天線，「死亡交叉」再度出現。唔肯定今日呢粒係咪「下降通道中的陽燭」，不過未確定轉勢嘅嘢，就真係唔多搞住。

講多次，小妹今日去睇牙，[下半part]會暫停一日。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#