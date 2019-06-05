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前天的【搏拳實錄】指出，中國國務院6月2日早上發布以8種文字寫成、全篇超過8000字的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，等同於向全球宣示北京在(未來若重啟)中美貿易談判的底線，並估計美方的反應，將會引發恒指短線波動。

白皮書發表了差不多兩日，直到6月3日(本港時間4日上午)，美國貿易代表處(USTR)才與財政部發表一份不足600字的聯合《聲明》，回應並反駁白皮書有關貿易戰起因及發展的陳述。《聲明》首先批評白皮書在玩一場「指責遊戲」(blame game)，歪曲兩國貿易談判的本質和歷史，美國對此表示失望。繼而指出，中國數十年來對美國的不公平貿易行為，導致美中出現長期以及不容持續的筫易逆差，去年逆差就已接近4200億美元，並且對美國工人、農民、農場經營者和商界造成嚴重損害；對此，總統特朗普承諾採取行動解決。

2017年8月，在總統的指示下，USTR對中國有關知識產權、創新和技術發展方面進行調查；2018年3月，華府發表一份長達200頁的報告，記錄了中國如何進行不公平貿易行為，包括強制技術轉讓、未能保護美國的知識產權，並對美國公司進行並支持網絡盜竊，掠奪它們的敏感資料和商業秘密，如此種種不公平貿易行徑加上其他行動，給美國及商界造成每年數千億美元的損失。

基於這些調查發現，總統除了指令USTR向世貿組織(WTO)投訴中國的不公平貿易行為，同時對中國開徵關稅，以彌補美國工業的損害。然而，中國不但沒有採取建設性的行動回應美方的關注，反而激起(doubled-down)向美國出口商品徵收不合理的關稅作為報復，而美國則以加徵關稅還擊。

《聲明》又提到2018年12月阿根廷布宜諾斯艾利斯的「習特會」後，兩國恢復並舉行多輪貿易談判，雙方已就多項重要問題達成協議，但最後因為中國要求移除(move away)此前取得一致意見的條款，美國於是推動先前已宣布的加徵關稅措施，回應中國的突然變卦。

中方的白皮書和美方的《聲明》，都是站在本身利益的角度，把挑動貿易戰和談判破裂的責任歸咎於對方。值得注恴的是，白皮書指「2017年新一屆美國政府上任以來，以加徵關稅等手段相威脅，頻頻挑起與主要貿易夥伴之間的經貿摩擦」(見6月3日【搏拳實錄】)；《聲明》則點名是總統特朗普要求USTR調查中國的不公平貿易行為，並且發動以關稅為主打的貿易戰。

事實上，國際貿易都是你情我願、各取其利的商業活動，並沒有像侵侵總統時常掛在口邊的某一方着數或蝕底的情況，而且全球兩大經濟體互徵關稅的貿易戰，對中美兩國以至環球經濟和貿易關係，必然會造成一定程度的衝擊。耐人尋味的是，《聲明》似乎有意把發動貿易戰的責任推到自稱「關稅人」(Tariff Man)的侵侵身上。看來，這場貿易戰危機，解鈴還須「關稅人」。

老徐