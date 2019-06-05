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【異動板塊】藥股續受壓 國務辦發醫藥體制改革重點任務通知

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國辦印發深化醫藥衛生體制改革重點工作任務，令昨日捱沽的藥業股，今早持續受壓，藍籌中國生物製藥(01177)挫4.9%，造7.25元，為包尾藍籌；石藥(01093)則挫4.5%，造11.54元。

至於復星醫藥(02196)挫4.3%，更錄六連跌；石四藥(02005)插5.5%；華潤醫療(01515)下滑0.4%；康哲藥業(00867)下滑0.7%；威高(01066)瀉5.3%，連A股上市的恒瑞(600276.SH)，現也挫3.4%。

國務院印發深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務的通知，研究制定文件包括制定關於實施健康中國行動的意見、健康中國行動(2019—2030年)、健康中國行動組織實施和考核方案；發布鼓勵仿制的藥品目錄；制定進一步規範醫用耗材使用的政策文件等。

文件指出，9月底前完成制定以藥品集中採購和使用為突破口進一步深化醫改的政策文件，紮實推進中國組織藥品集中採購和使用試點，加強對中標藥品質量、試點地區公立醫療機構優先使用和藥款結算、中標藥品及原料藥生產的監測，做好保證使用、確保質量、穩定供應、及時回款等工作。開展試點評估，認真總結試點經驗，及時全面推開。

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