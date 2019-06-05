港股直擊 即巿股評

港股五日累插629點，料今早可配合隔晚美股急升而作出技術性反彈，恒指考驗27000點反彈阻力。

貿易緊張局勢稍為緩和，中美雙方經貿分歧和摩擦，有望通過對話和磋商解決，而美國和墨西哥將於本月10號前達成協議；加上美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局有需要時會採取適當行動，應對貿易戰帶來的風險，確保美國經濟增長，有關言論被市場解讀為暗示聯儲局會減息，刺激美股全線上升，三大主要指數均以接近全日高位收市，升幅均超過2%，是五個月以來最大單日升幅。

道指重上25000點關，收報25332點，急升512點或2.1%；日前顯著受壓的納指受科技股反彈帶動，重上7500點關，收報7527點，升194點或2.65%。標普500指數收報2803點，升幅2.1%。

美債孳息率上升，刺激銀行股指數急升3.6%；花旗升5.2%；美國銀行及摩根士丹利均升逾4%。

晶片類股集體收漲，費城半導體指數漲4.2%，創1月24日以來最大單日升幅；AMD飆7.2%，英偉達升6.9%，博通漲近5%，英特爾漲逾3%。中概股多數收漲，阿里巴巴升2.8%，京東漲4%，百度升3.4%，微博漲4.3%。

美銀美林預期，中美兩國貿易爭拗惡化之際，兩國央行將於未來數個月各自減息，以刺激經濟，估計聯儲局將於9月開始減息，到明年初共減息三次，減幅合共為0.75厘。至於中國人民銀行，則會在今年底之前減息兩次，明年初再減息一次。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍造好。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.6元，較本港收市高0.9元；騰訊(00700)ADR收報332.39元，高1.6%；國壽(02628)ADR收報18.16元，高0.38元或2.1%。國際油價連跌四日後回升，「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報12.52元，高0.24元，股份今日除息；中石油(00857)ADR收報4.38元，高4仙或0.9%；中石化(00386)ADR收報5.24元，高8仙或1.5%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.55元，高0.2%；聯通(00762)ADR收報8.44元，高5仙。

ADR港股比例指數報26999，較周二恒指收市高237點或0.88%。恒指昨日高開低走，收跌132點報26761，短期支持為昨日低位26671，初步阻力位在27000點及10天線約27100點附近。

焦點板塊

內房股：萬科企業(02202)公布5月合同銷售金額579.9億元人民幣，按年升35.2%。恒大(03333)5月份合約銷售金額按年增長約28%。金地商置(00535)5月合約銷售按年增46.2%，花樣年(01777)5月銷售額按年增37%。

焦點股份

小米集團(01810)：昨日回購1110萬股B類股份，每股回購價格介乎8.96至9.02元，涉資近1億元。小米兩日共斥資近2億元，回購2212.9萬股B類股份。

信利國際(00732)：公布5月營業額19.91億元，按年增加16.9%。首5個月累計營業額按年升14.9%。

瑞聲科技(02018)：今日除息1.03元。

周大福(01929)：將於明日(6日)公布截至3月底止全年業績。