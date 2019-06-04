即巿股評 港股直擊

最近美股出現了一定的調整，每當這個時候，市場人士都會「突然」開始關心起利率的問題。

就好像逢年過節才記得送上問候，但其實利率這位老人家一直都在老去。

利率問題包括了降息預期，利率倒掛，還有高息債投資債息差等一系列問題。

其中短長利率倒掛是一個經典的經濟衰退訊號，分析的文章很多技術細節我就不再重複，簡單概括一句，就是總之不是什麼好事！

越簡單越能反映真相，我就用美國聯儲局目標利率以及美國標普指數做一個歷史對比來看看有什麼啟示。

從歷史圖表可以發現，在美國歷史中比較顯著的降息周期裡面，美股都出現了顯著的調整！尤其是利率由見頂開始回落的階段。

降息周期降息開始後不久股市就開始見頂回落，其後通常進行一個平均在20個月左右的調整。

每個降息周期的歷史背景各有不同，簡單概括，其共同特點就是伴隨着經濟衰退的陰影。

今年的這次降息應當會伴隨着中美貿易戰，北京剛公布的的經貿白皮書就指出中美貿易戰將帶來世界貿易增速放緩，全球經濟蒙上不確定性。宏觀經濟留給經濟學家去討論，簡單總括來說，對經濟不會是什麼好事！

我更關注的是金融市場的走勢，尤其美股走勢配合周期分析揭示的是一個什麼樣的未來。

通過波浪分析和各種周期分析來看美股，我得出結論是美股在今年9月或者年底12月再度抽高後將可能見到08年以來大牛頂部，屆時可能出現各指數的背馳，例如在某些指數例如道指，或者標普創下新高的同時納指或者羅素2000卻無法同步創下新高，當然新高並非完成第五浪的必須條件。

其後市場反轉，並展開真正的跌市，如此預測分析成為事實，則美股調整的時間目標將在2021年年初或者6月，約莫就是20個月。而價格目標道指在8100，標普則在1800，跌幅可以達到30%以上。

這一分析結論在目前來看似乎匪夷所思，但是當系統風險來臨之時，市場要教訓的就是對此毫無準備的投資者。我希望本欄的讀者都不會是其中的一員，我們反而應當好好利用市場上漲和下跌的周期，逃頂抄底！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。