今日 20:59
重要通告
港股直擊
美麗華酒店(00071)公布，該公司非執行董事李兆基於今日舉行的股東周年大會，依照該公司章程細則輪值告退，其基於年事已高不再膺選連任。
因此，李兆基於股東周年大會結束時，退任該公司董事。
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