港股直擊 即巿股評

貿易戰陰霾未散，市場仍擔心會拖累經濟增長，港股今日曾挫逾兩百點，再創逾四個半月低位，而恒指連跌五日，累插629點或2.3%。

恒指今早高開100點，報26994，但已是全日高位，內地股市向下，港股升勢不保，午後更跌穿早上高位，最多跌221點，低見26671，再創逾四個半月低位，尾市跌幅削近半，最終恒指收報26761，跌132點或0.5%；國企指數收造10341，跌89點或0.9%，成交金額783.1億元。全日股份下跌比例為66%，上升股份僅34%。

即月期指收報26608，跌103點，低水154點，成交有19.02萬張。

內地股市向下，上證收跌0.96%，深成指則跌1.23%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)三連升後，今日回吐1.9%；建行(00939)跌0.6%；平保(02318)下滑1.6%；港交所(00388)跌0.8%；中移動(00941)回落0.1%；友邦(01299)跌0.3%；但滙控(00005)升0.6%；萬洲(00288)升2.2%，為表現最佳藍籌。

焦點板塊

醫藥股：中國財政部計劃，於6至7月抽檢77間醫藥企業會計訊息質量，內地醫藥股普遍下跌。藍籌石藥(01093)挫3.8%，為表現最差恒指及國指成分股；中生製藥(01177)降2.4%；康哲藥業(00867)挫4.2%；復星醫藥(02196)跌2.8%，上述兩股皆錄五連跌；康希諾生物(06185)瀉5.6%；藥明生物(02269)挫3.3%；三生製藥(01530)挫4.3%；中國中藥(00570)瀉5.5%。

內險股：內地股市受壓，內險股無運行。新華(01336)挫4.5%，為包尾國指成分股；太保(02601)跌1.2%；國壽(02628)下滑2.2%；平保(02318)走低1.6%；中太平(00966)挫4.8%；眾安在綫(06060)跌3%。

手機股：市場調研機構Canalys料今年手機出貨量下跌，拖累手機股一眾下跌。舜宇(02382)跌2.6%；瑞聲(02018)降1.1%；比亞迪電子(00285)挫2.9%；鴻騰(06088)跌1%；丘鈦(01478)挫3.7%；通達(00698)挫4.9%；信利(00732)走低0.9%；小米(01810)降0.8%；聯想(00992)跌1.7%。

焦點股份

維太移動(06133)：計劃宣布派特別息，股價應聲爆上，最高見1.14元，爆升70.1%，收造0.83元，仍飆23.9%，為升幅最大港股，成交金額1290萬元。

瑩嵐集團(08470)：發盈喜，同時表示正計劃轉主板上市，股價應聲造好，最高見過0.415元，大升22.1%，收造0.8元，仍急升11.8%，成交金額550萬元。