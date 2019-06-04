即巿股評 港股直擊

滬深300、上證指數及深成指噚日出現10天、20天及100天線「三線滙聚」，走勢極關鍵。今早真係出方向---向下突破！跌穿滙聚點後沽壓增加，若果短期內國家隊都唔出手，上證指數後市有可能跌穿5月27日低位2833的話(現報2862)，技術走勢將進一步轉差。「股市將成為國家重要核心競爭力組成部分」呢句話要唔要收回？！中證監主席易會滿最近話A股估值歷史低位，唔知佢有冇評估貿易戰下企業盈利下行嘅風險，小股民跟佢買唔知要坐幾耐？

六月我傾向是先是嚴重超賣下反彈，27500至27600點已是反彈阻力，之後重拾跌勢，若大阪G20無「習特會」，David Webb又噏中特朗普下一招係禁買中資股，那再度跌穿二萬五的機會頗大。中期部署不反對繼續持有反向ETF。

今日上半場恒指只係曾自低位26697反彈約110點，下晝執筆時恒指跌220點報26673，14天RSI跌至23.5，恒指若能明顯低過昨日低位26735才夠恐慌，現在仍屬陰跌格局，反而不好操作。現在唯有且戰且走，耐心等候終極一插，分注買「遠牛」，物極必反出現時，回報應不錯。想要更多緩衝的「遠牛」可留意(61918)收回價25098，槓桿16.5倍，今年底到期，現報0.081元，跌8%。

那麼，有甚麼因素會導致短期反轉呢？「美債逼近1998年以來最超買區域」，這個值得留意。

羅崇博 (杜比)