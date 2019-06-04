市場調研機構Canalys，料今年手機出貨量下跌，拖累手機股一眾下跌。
舜宇(02382)跌2.3%；瑞聲(02018)降1.1%；比亞迪電子(00285)走低1.7%；鴻騰(06088)及丘鈦(01478)各跌2.3%；通達(00698)下滑1.6%；信利(00732)走低0.9%。
Canalys預期，今年智能手機出貨量將會按年跌3.1%至13.5億部，因產品缺乏創新，但相信明年重拾增長，預計可回升3.4%至13.9億部。
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Canalys預期，今年智能手機出貨量將會按年跌3.1%至13.5億部，因產品缺乏創新，但相信明年重拾增長，預計可回升3.4%至13.9億部。
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