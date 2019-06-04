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今日 13:13 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】君子不立危牆下宜暫迴避

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美國國債孳息愈趨嚴重，預示美國經濟衰退開始步近，加上隔晚美國公布嘅經濟數據強差人意，令市場更加相信聯儲局明年減息機會達九成，甚至提早於今年底減息。另一方便，唔知係咪侵侵打外人打得唔夠過癮，司法部又向本地科技巨企埋手，計劃向Facebook及Alphabet旗下Google展開反壟斷調查，而蘋果公司同樣被指係調查對象之一。幾大巨頭股價腳軟下挫，納指隔晚跌1.6%，由於納指已較高位回落逾一成，陷入技術性調整。美股表現岌岌可危，港股即使高開亦打倒褪，再跌至逾四個半月低位。

恒指高開100點，見過26994點半日高位，但內地股市下跌，港股未能獨善其身，倒跟196點，低見26697點半日低位，再創逾四個半月新低。中午恒指報收26804點，跌幅收窄至89點；國指跑贏咗兩三日，今日亦告下跌，半日報收10366點，跌64點。

騰訊(00700)半日跌1.6%，暫時仍守喺325元樓上，不過久守必失，除非有利好消息刺激，否則走勢仍未能擺脫弱勢。至於噚日跌嘅友邦(01299)跟大笨象(00005)今日反彈，算係撐住個市跌少啲，不過其他重磅股普遍腳軟，個市都係瓜多過菜。

噚日已有傳聞指內地工信部將於短期內發出5G商用牌照，5G相關股份繼續做好，中國鐵塔(00788)今日再升3.3%，係表現最好嘅國指成份股。其他5G概念股至少逆市升超過1%。

阿Man一直強調濠賭股勿沾手，除咗濠賭股5月份賭收未如人意之外，濠賭股亦隨時成為中美貿易談判嘅籌碼，尤其美資背景嘅濠賭股，能否獲續牌仍係未知數，變數大不明朗，令資金唾棄濠賭股，整個板塊表現持續疲弱，呢期都唔使點睇。

醫藥股係阿Man認為受貿易戰影響較少，不過中國財政部計劃本周五抽檢77間醫藥企業會計訊息質量，內地醫藥股普遍下跌，更有個別股份跌幅達4%。當然君子不立危牆下，暫時風頭火勢都係睇定啲，但呢啲所謂負面消息一過，醫藥股仍然會跑贏大市。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

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