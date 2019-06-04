港股直擊 即巿股評

市場仍擔心全球貿易戰影響經濟，港股六月開局微跌後，今早高開低走，再創逾四個半月低位。

恒指今早高開100點，報26994，但內地股市向下，港股升勢不保，一度倒跌196點，低見26697，但臨近午後跌幅削半，最終恒指半日收報26804，跌89點或0.3%，國企指數中午收造10366，跌64點或0.6%，大市成交420.9億元。

內地股市受壓，上證半日跌0.84%，深成指則跌0.88%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)半日跌1.6%；建行(00939)跌0.5%；平保(02318)下滑1.1%；港交所(00388)跌0.5%；中移動(00941)回落0.3%；但友邦(01299)及滙控(00005)支撐大市，半日合力貢獻31點，中午各升0.6%。

焦點板塊

5G股：市場續憧憬工信部短期內發5G商用牌照，5G相關股逆市造好，鐵塔(00788)揚3.3%，為升幅最大國指成分股；中興通訊(00763)漲1.2%；京信通信(02342)漲1.8%；摩比發展(00947)漲1.9%。

醫藥股：中國財政部計劃，於6至7月抽檢77間醫藥企業會計訊息質量，內地醫藥股普遍下跌。藍籌石藥(01093)挫4%，為表現最差恒指及國指成分股；中國生物製藥(01177)降2%；康哲藥業(00867)及復星醫藥(02196)分別跌4%和2.6%，上述兩股暫錄五連跌；東陽光藥(01558)跌3.4%；藥明生物(02269)挫2.7%；三生製藥(01530)降2.9%。

濠賭股：續弱勢，金沙(01928)上日跌3.4%後，今早再跌2.9%；銀河娛樂(00027)也跌0.8%；永利澳門(01128)降2.4%；澳博(00880)走低2.5%；美高梅中國(02282)走低1%；新濠(00200)挫4.4%。

焦點股份

維太移動(06133)：計劃宣布派特別息，股價應聲爆上，最高見1.14元，爆升70.1%，午造0.88元，仍飆31.3%，為升幅最大港股，成交金額1010萬元。

維他奶(00345)：再創上市新高，最高見過44.1元，升3.4%，半日收報43.8元，仍漲2.7%，成交有1.4億元。