即巿股評 港股直擊

噚日喺weibo無upload到下半part，事關由朝早到下晝到依家，weibo都係咁彈：「你的微博發布成功。目前伺服器數據同步可能會有延時，所以麻煩耐心等待，非常感謝。哼，真係唔該晒；但有個別讀者email問我[下半part]在哪，我真係有寫到架，如果唔係又點可以火速覆你哋兼send埋條稿比你哋呢。

今朝鬧鐘未響，我家老爺就起身閂窗，家住將軍澳嘅我今朝見到出面確係雨勢強大，就連窗出面條隧道都睇唔到，諗住帶定對波鞋、着住對拖鞋、摺起埋個褲腳出面口，返到公司再換就無事啦，誰不知出門口之後個天無乜點落雨，只係行雷；出埋隧道落到九龍灣之後，仲出埋太陽添。我喺巴士望住我對腳，嗰一刻真心覺得自己好蠢。

不過有樣嘢唔蠢，就係噚日成功入到恒指熊(65576)，今日就真係禾味啦。噚日朝早11點50至55分、下半場1點20至25分，同埋1點50分至55分，呢三個時段都見到5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)上到超買位，唔拆得咁細去計價啦，就由朝早11點50分至下晝1點55分呢段時間，以(65576)高低位$0.069/$0.058嚟計，平均買入價就係$0.0635。依家10點22分，恒指跌115點，做緊26778點，而(65576)依家就做緊$0.067，用現價計嘅話賺幅都有5.5%；當然如果你攞到最盡喺今朝早10點15分，見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣位時將(65576)放走嘅話，咁就梗係唔止賺咁少啦。

開恒指牛熊證街貨圖，下方牛證最貼價落到26700至26799點，呢度有相當於523張期指，但按截至10點31分止，恒指暫時最低做過26736點，即係話呢一層貼價牛其實仲有36點未死去啫，同樣地你都可以當佢死晒。再落嘅26600至26699點，呢度有相當於653張期指，唔算好多，但勝在夠近。至於重貨位嘅話，比多100點就到，即係26500至26599點，呢度有774張期指。

「吓？774張期指都叫做重貨？」係呀，咁跌法仲有幾多心口有個「勇」字嘅清兵買牛博反彈？你睇上面堆熊證，人哋重貨區27300至27399點有1406張期指就知咩事啦，依家10點36分，個市似乎做緊一個新低位出嚟，唔緊要，反正現價同下方牛證嘅距離點都近過上方熊證，熊證最貼價個範圍係27100至27199點，現價要反彈5XX點先至可以上到個門口。剛剛見恒指連26700點都無埋，(65576)今日應該都有大把時間、大把靚位可以比你慢慢走。

「仲可唔可以再追跌呀？」承如上文所講，上方熊證愈嚟愈重，下方牛證就愈嚟愈輕，上重下輕嘅情況出現嘅話，其實恒指即使再落都無貨可以比佢殺，咁就開始有機會出現跌停> 引錢入牛儲肥> 然後先再向下殺；又或者當上方熊證愈出愈貼價嘅時間，儲牛都廢鬼事，一個唔該反手向上殺仲爽快。咁到底個市會採取邊種方式？唔知道，但肯定嘅係繼續用以快打慢嘅方法做去trade比較安全。

BTW，我決定將[下半part]同時放埋喺由小妹負責執頭執尾嘅website同app上面，「即係邊個？」PM我，話你知(我唔可以喺人哋地頭「賣廣告」架嘛)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#