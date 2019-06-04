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今日 11:01 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】內地電訊股受壓 市場料5G套餐價低過4G

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有報道指，內地5G最快本周發牌，市場更料套餐價不高過4G，內地電訊股受壓。

三大電訊股中以中國電信(00728)表現最曳，曾跌逾1%，最新持平，成交逾4000萬元。

至於中國移動(00941)現降0.9%；聯通(00762)也下滑0.5%。

《證券日報》引述業內人士表示，5G商用牌照最快本周內發放，8月推出5G收費套餐，價格應該不會高於4G，但5G用戶數量大幅增加則要等到明年，並需要1至3年的時間才會普及。

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