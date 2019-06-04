港股直擊 即巿股評

港股過去一個月市況反覆，有時候非常淡靜，即日高低波幅不足200點，有時候波幅卻非常大，動輒超過500點，讓投資者措手不及。在兩種截然不同的情況下，投資者該如何應對？值得留意的是，牛熊證可以較少入場成本來捕捉短線走勢，不過亦設有收回機制，因此選擇牛熊證的收回水平便顯得重要。而在上述的兩種不同市況下，看好(牛證)及看淡(熊證)投資者在市場上可揀選的牛熊證收回水平亦有不同，需要作出不同的產品部署。下文將詳細說明之。

波幅大的牛熊證選擇策略

以5月中下旬為例，當時恒指已由月初30000點的高位在兩星期來回落接近2000點，5月23日當日指數低走，跌幅近500點，跌至當時的3個月低位，最終收報27267點。在這種急速跌市，由於發行商由申請至產品上市需要5個交易日的時間，短時間內未能提供貼價熊證，有時候最貼價熊證與恒指現貨更曾有超過1000點差距，但牛證則無此情況。此時，看好(牛證)及看淡(熊證)投資者應揀選的牛熊證收回水平便大不同：

(i) 看反彈(牛證)投資者：由於大市向下跌得急，此時欲部署反彈的投資者一般不只期望一兩格或數十點的反彈幅度，而是200、300點甚至乎更多，而市場上無論近價或較遠收回的牛證仍有供應，所以可觀察到資金順應其風險承受程度，而流入不同收回水平。(如圖中紅框所示、無論遠牛、近牛的街貨均增加)

(ii) 看淡(熊證)投資者：相反，大市下跌而短時間內未能提供貼價熊證，最貼(即最低收回價)的熊證已有600-800點距離，有時更有1000點距離。無論進取或較保守的淡倉投資者，則只好聚焦當日最貼(即最低收回價)的熊證，直至再有更低收回價的新熊證上市。(如圖中藍框所示、只有最貼一批熊證街貨明顯增加)

波幅小的牛熊證選擇策略

在波幅小的市況之下，由於較少牛熊證被收回，因此無論牛證或熊證均有較貼價選擇。而投資者一般偏向更短線、即日鮮(俗稱「炒格仔」)，希望增加自己的投資回報，會選擇貼價證，以換取較高槓桿。這是一石二鳥的策略，因為這類即市投資者本身是貼市的投資者，能迅速對市況變化作出反應，同時可享受高槓桿產品的特性。一般投資者作這策略時要特別留意市況的變化以及遵守原來設定的策略，切勿本來計劃即市買賣變成過夜部署，因為即市跟過夜操作在收回價選擇時策略是不同的。

相若收回價產品中以槓桿選產品

投資者在決定收回價的範圍之後，不論是貼價或收回價較遠的產品，在相若收回價水平的情況下，都應該選擇當中槓桿較突出的產品，因為在相若收回風險下，槓桿較高的產品能提供較高的潛在回報，以上周五為例，恒指收報26900點附近，投資者如欲部署收回價距現貨500點、即收回價26400附近的牛證博反彈，可輸入收回價(26400-26420點)作篩選並以槓桿排序，會得到下圖結果，會發現恒指牛65563是當中槓桿最高的選擇。

投資者宜多利用發行商網站的工具，了解市場的資金動向，並搜尋出符合自己需要及條款突出的產品。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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