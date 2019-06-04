今日 09:14
港股直擊
即月期指高開171點報26882，較上日現貨收市低水12點。
國企指數期貨高開65點報10372，低水59點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
10年債穿2.1厘 美勢減息兩次
今日信報
六成人撐平反六四 年輕者比例更高
【信報月刊】天台回報勝住宅 租5G基站、…
歷史數據看跌市
畢老林
｜
今日信報
【信報月刊】貿戰無殺傷力 樓市有望升兩年
美仍盯住人民幣滙率
王良享
｜
財富管理
蕭逸攻區塊鏈遊戲 革新數碼收藏品
StartupBeat
Chinese and US economies start to decouple
Mark O'Neill｜ EJ Insight
諾基亞指5G合約已超越華為
國際財經 ｜ 今日 01:27
反壟斷風暴重挫FANG 納指收市挫1.61%
國際財經 ｜ 今日 05:11
美債息創21個月低 儲局減息機會增
國際財經 ｜ 今日 04:45
蘋果據報遭反壟斷調查 股價低收1%
國際財經 ｜ 今日 04:07
Alphabet fb和亞馬遜急挫 納指墜技術調整區
國際財經 ｜ 今日 00:47
【EJFQ信析】中國就貿談亮劍 恒指未完全脫險
即巿股評 ｜ 今日 07:00
美財政部等斥中國貿談中推卸責任
國際財經 ｜ 今日 08:35
經濟數據遜色 美股個別走
國際財經 ｜ 昨日 23:00
布拉德:聯儲局或很快有足夠理由減息
國際財經 ｜ 今日 01:46
美5月ISM製造業指數逾兩年半低
國際財經 ｜ 昨日 22:21
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞