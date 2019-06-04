港股直擊 即巿股評

港股昨日六月開局好淡爭持，隔晚夜期及港股ADR均反彈，預示今早或高開約百點。

周一美股三大指數漲跌不一，道指微升4點報24819點，標普500跌0.28%報2744點。受反壟斷風暴拖累，納指收市急跌1.6%報7333點，納指跌入回調區域。有報道稱美國司法部等機構對四大科技股FANG，包括Google(谷歌)、Facebook、蘋果和亞馬遜分別展開反壟斷調查，美國大型科技股全線收低，蘋果跌1%，亞馬遜跌4.6%，Netflix跌1.9%，谷歌跌6.1%，Facebook跌7.5%，微軟跌3.1%。

知情人士稱，美國兩大反壟斷機構在審查谷歌、亞馬遜問題上已劃分好了職責：亞馬遜公司交由美國聯邦貿易委員會(FTC)審查，谷歌公司則由美國司法部審查。

幾位美聯儲官員在周一的講話中都提到了美聯儲減息的前景。美國三藩市聯邦儲備銀行總裁Mary Daly表示，她對於利率的立場是保持耐心，直到美國經濟增長前景變得更加明朗，如果通脹顯示不出復甦跡象，美聯儲將考慮減息。

聖路易斯聯儲行長布拉德亦表示，鑑於美國的低通脹狀況，他預計聯儲局可能很快就會被迫採取減息措施。

經濟數據方面，美國勞工部周一公布數據顯示，美國5月ISM製造業指數52.1，創2016年10月以來新低，預期53，前值為52.8。

外圍油價連續第四個交易天回落，跌至逾三個月以來最低。美國與墨西哥和中國的貿易爭端，加深市場對全球原油需求疲弱的憂慮，而美股沽壓仍大，也令原油期貨受壓。不過，沙地承諾管理全球石油供應，會採取必要措施，在6月之後維持石油市場穩定，言論限制了油價跌幅。紐約7月期油收報每桶53.25美元，跌25美仙，跌幅0.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.04元，較本港收市高0.74元；騰訊(00700)ADR收報336.02元，高2.42元；國壽(02628)ADR收報18.27元，高0.09元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.93元，高0.21元；中石油(00857)ADR收報4.39元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.24元，高0.04元。至於電訊股，昨日急升的中移動(00941)ADR收報70.17元，低0.28元；聯通(00762)ADR收報8.38元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.88元，低0.06元。

ADR港股比例指數報26998，較上日恒指高105點或0.39%。恒指昨日一度挫165點，低見26735點，創1月17日以來新低，收報26893，跌7點。恒指技術上續呈超賣，短期阻力參考10天線約27200點水平。

焦點股份

小米集團(01810)：公布昨日於公開市場回購1102.94萬股B類股份，平均價約9.05元，涉及金額9980.72萬元。小米股價昨日曾創上市新低，收市挫半成。另外，市場研究公司IDC報告顯示，全球腕上可穿戴設備行業今年首季度總出貨達3130萬部，按年增長31.6%，其中小米首季出貨量530萬，勁升43.6%，期內市佔率為10.7%，雖按年倒退0.8個百分點，但仍力壓蘋果公司成為市場「一哥」。

合景泰富(01813)：公布5月預售額63.11億元人民幣，按年增加12.7%。

金衛醫療(00801)：預計截至3月底年度錄得的經營虧損，將按年大幅增加超過80%，主要是因為三胞集團的信貸評級進一步下降，導致其他應收款減值虧損約3.79億元。

廸生創建(00113)：截至3月底止年度，盈利4.04億元，按年增長1.66倍，每股盈利101.1仙，派末期息27仙。

均安控股(01559)：公布按每股認購價0.485元，配售2.2億股新股，集資淨額1.05億元，配售價較該股昨日收市價0.59元，折讓約17.8%。