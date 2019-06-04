即巿股評 港股直擊

中美貿易談判持續僵持，內地為了促進國內經濟穩定增長，或需加大減費降稅力度，以釋放更大消費潛力，預料內需市場有望從中受惠，可看好體育用品股今年表現。行業正進入汰弱留強時代，集中度獲得提高，業內龍頭之一的李寧(02331)，可值憧憬。

集團2017年開始發展毛利較高的童裝品牌「李寧YOUNG」，在2018年已實現盈利，管理層預料此品牌今年收入佔比由逾2%升至近4%，相信可成為往後的增長動力。截至今年3月底止，撇除「李寧YOUNG」品牌，李寧的銷售點數量按年減少34個至6310個，其中零售業務減少105個，批發業務則增71個；而「李寧YOUNG」的銷售點數量共815個，今年淨增22個。

李寧近年積極重組業務，削減較低效率的店舖，擴大電商渠道及改善產品結構，投資者已可從去年業績中看出。截至2018年12月底止，年度純利按年上升38.8%至7.15億元人民幣，營業額上升18.4%至105.1億元人民幣。另外，以生產為主的銷售成本增加16.2%至54.58億元人民幣，較收入增幅少，整體經營開支下降，令毛利上升21%至50.52億元人民幣，毛利率亦增加1個百分點至48.1%。

「李寧」品牌業務營業額增長19.3%至105.17億元人民幣，其中鞋類產品收入增長10.6%至46.01億元人民幣，服裝收入更增26.8%至53.16億元人民幣，器材與配件收入增長13.4%至5.93億元人民幣。

恢復派息增市場信心

另外，李寧已公布首季銷售數據，整個平台的同店銷售按年增長10%至20%，零售(直營)渠道增長為高單位數字，批發(特許經銷商)渠道增長10%至20%，電子商務虛擬店舖業務更增30%至40%，整體表現持續理想。

隨著內地消費領域政策的推出，以及居民生活水平提高，消費結構升級將成趨勢，體育行業規模亦不斷擴大。李寧將繼續以自主產品為核心，鞏固品牌吸引力。而去年業績優於預期，相信公司營運已踏入正軌，期內增加開支主要用於建立品牌及提升形象，有利長遠銷售及毛利表現；加上集團恢復派息，及提高今年的銷售增長目標，均顯示管理層對前景的信心，後市可值看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期李寧2019、2020及2021年每股盈利為0.405、0.518及0.611元人民幣，給予12個月目標價14.20港元，相當於今年預測市盈率31.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理