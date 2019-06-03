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廸生創建(00113)去年度盈利增1.66倍，主席潘廸生表示，撇除投資組合及出售貨倉物業後，核心盈利為1.6億元，按年增15.6%，盈利增長主要是營運成本及支出嚴格控制及銷售策略得宜所致。

他指出，由今年初起，本港零售市道出現放緩，主要是股市波動、中國進口稅下降、國際網上營運商對毛利率有重大壓力、人民幣疲弱及中美貿易戰，對本港零售市道帶來壓力。他表示，為了應對市道變化，去年已部署投資2.5億元引入新模式零售店，改造位於太古廣場Harvey Nichols成為新零售旗艦店，並計劃在本港審慎開店。

該公司執行董事潘冠達表示，太古廣場Harvey Nichols於今年6月開始裝修，並於9月份開幕，會趕及於今年十一黃金周的銷售旺季開業，現時進程順利，屆時新店的銷售面積會減少一半，經營開支會減少，但未有透露節省多少開支。至於會否開設第2間新零售模式店舖，他稱，要視乎首間店舖的銷售及消費者對新店的反應。

潘廸生預計，由於太古廣場店舖停業3個月作裝修，或會影響本年度的銷售，故未能預測去年度的增長勢頭能否延至本年度。他又指，集團除了零售業務外，亦開展了投資項目，例如去年出售貨倉物業，集團會繼續投資物業及買賣物業，業務會作多元化發展。