訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:24 港股直擊

耀才太興孖展額累積至1.5億

放大圖片

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，多隻正在招股的新股中，該行於太興集團(06811)借出孖展額累積至1.5億元。

太興上周四起至明日招股，計劃集資最多9.5億元，公開發售部分佔當中10%。

同時正在招股的中國東方教育(00667)及香港安老院舍營運商嘉濤控股(02189)，則分別借出孖展額270萬元及6500萬元。

中國船舶租賃(03877)、翰森製藥(03692)及日照港裕廊(06117)，分別錄得孖展額57萬元、3660萬元、10萬元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。