耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，多隻正在招股的新股中，該行於太興集團(06811)借出孖展額累積至1.5億元。
太興上周四起至明日招股，計劃集資最多9.5億元，公開發售部分佔當中10%。
同時正在招股的中國東方教育(00667)及香港安老院舍營運商嘉濤控股(02189)，則分別借出孖展額270萬元及6500萬元。
中國船舶租賃(03877)、翰森製藥(03692)及日照港裕廊(06117)，分別錄得孖展額57萬元、3660萬元、10萬元。
今日 17:24 港股直擊
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，多隻正在招股的新股中，該行於太興集團(06811)借出孖展額累積至1.5億元。
太興上周四起至明日招股，計劃集資最多9.5億元，公開發售部分佔當中10%。
同時正在招股的中國東方教育(00667)及香港安老院舍營運商嘉濤控股(02189)，則分別借出孖展額270萬元及6500萬元。
中國船舶租賃(03877)、翰森製藥(03692)及日照港裕廊(06117)，分別錄得孖展額57萬元、3660萬元、10萬元。
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