今日 17:13
港股直擊
即巿股評
即月期指收市跌6點，報26711，低水183點，成交185601張。
國企指數期貨收市升59點報10307，低水124點，成交76144張。
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中方貿談底線 美須盡撤關稅
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魏鳳和：為台不惜一戰
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謹慎結交伴侶
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【每月拆局】六月股市: 波譎雲詭 撲朔迷離
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Webb:特朗普下一步或威脅資本制裁
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領展全年每基金分派升9%
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IEEE解除對華為編輯和同行評審活動限制
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特朗普威脅後 墨國總統:石油自供自給重要
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開市焦點:貿戰升溫不利六絕開局 恒指或續超賣
港股直擊 ｜ 今日 08:53
【異動股】小米曾挫5.8% 雷軍早前獲贈7909萬股
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