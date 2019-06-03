港股直擊 即巿股評

擔心全球貿易戰愈演愈烈，觸發美股上周五急跌，惟內地財新PMI出乎預期佳，加上中央推政策撐經濟，恒指五窮月插2798點後，六月開局盤中挫165點後喘穩，國指更反覆上升收市。

恒指高開8點，報26909，內地財新PMI較市場估計佳，帶動港股早段反覆升67點，高見26968點，但市場擔心貿易戰沒完沒了，大市掉頭回落，一度挫165點，低見26735點，創1月17日以來新低。不過，中央推政策撐經濟，午後大市跌勢放緩，最終恒指收報26893，跌7點或0.03%；國企指數收10430，升43點或0.4%，大市成交827.2億元。

恒指近乎收復失地，但個股跌幅較多，全日下跌股份有65%，上升股份僅得35%。

即月期指收報26711，跌6點，低水183點，成交有18.56萬張。

內地股市今日亦反覆，上證收跌0.3%，深成指則跌0.7%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌1.6%；建行(00939)跌0.3%；平保(02318)下滑0.1%；滙控(00005)降1.2%，港交所(00388)跌1.1%；但騰訊(00700)升2.3%，中移動(00941)升2.9%，兩股合力撐起恒指98點；旺旺(00151)升3.4%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

賭業股：海南省雖表示「不再禁止賭博」屬誤讀，惟澳門首五月博彩收入按年跌1.6%，賭業股受壓。金沙(01928)挫3.4%，為表現最差藍籌；銀河娛樂(00027)也跌2.2%；永利澳門(01128)降4.7%；新濠(00200)跌1.9%；澳博(00880)走低0.2%；美高梅(02282)挫5%。

5G股：新華社報道，5G商用牌照將於短期內發放，刺激5G股午後抽升，中興通訊(00763)炒高8.2%；鐵塔(00788)倒升4%；京信通信(02342)急飆10.1%；中通服(00552)揚5.6%；摩比發展(00947)彈升6.1%。另外，聯通(00762)升1.7%；今日除息的中電信(00728)升3.3%。

乳業股：發改委印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，目標為國產嬰幼兒配方乳粉產量穩步增加，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上。乳業股炒上。雅士利(01230)抽高9.9%； H&H(01112)漲3.4%；澳優乳業(01717)升0.7%；原生態(01431)走高2.5%；現代牧業(01117)升2.9%；莊園牧場(01533)升1.6%；蒙牛(02319)微升0.2%。

汽車股：廣州及深圳加碼放寬限購，個別汽車股造好，華晨中國(01114)與比亞迪(01211)各升0.4%，華晨更連升七日；廣汽(02238)漲1.3%；但吉利(00175)跌0.6%；北京汽車(01958)降2.9%；長城汽車(02333)則跌1.4%。

金礦股：擔心貿易戰惡化，投資者泊入黃金避險，推動金價創逾兩個月高位，帶挈金礦股跑出。山東黃金(01787)揚4.7%；招金(01818)飆5.6%；中國黃金國際(02099)漲3%；紫金(02899)與SPDR金ETF(02840)各升1.4%。

焦點股份

小米(01810)：創辦人雷軍，獲贈7909萬股小米股份，惟股價下挫，一度跌穿9元大關，最低見過8.92元，插6.9%，兼創上市後低位，收造9.09元，仍挫5.1%，成交有15.97億元。

馬鋼(00323)：母公司馬鋼集團收歸中國寶武旗下，馬鋼今早一度飆升6.6%，高見3.56元，之後升幅收窄，收造3.44元，漲3%。

粵海投資(00270)：創上市後新高，一度高見16.14元，揚4.6%，全日造16.14元，升4.7%，為升幅最國企指數成分股，成交金額3.3億元。

海通恆信(01905)：首日掛牌窄幅上落，開報1.9元屬全日高，低位1.87元，收報1.88元，與招股價持平，成交額1.05億元。

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