即巿股評 港股直擊

侵侵將貿易戰嘅戰線再度伸延，先係向同伴墨西哥商品開徵關稅，以逼使對方處理非法移民問題。本來墨西哥早已臣服於美國，與其簽訂美加墨協議，但侵侵因為未獲國會支持興建美墨圍牆，侵侵話之佢，就找墨西哥晦氣，話之佢咁多，之前簽咗乜嘢協議都冇用。搞完墨西哥，侵侵都仲未滿意，轉個頭再指控印度「貿易不公平」，中止印度嘅開發中國家普專制待遇，對印度出口至美國近2000種商品取消免關稅待遇。

侵侵嘅所作所為，已令到其他國家唔滿意，連馬來西亞首相都出聲，叫美國快啲同中國傾掂數，仲話要接受美國唔再擁有最新科技已成事實，亞洲國家亦有本事擁有最新科技，仲講到明會盡量使用華為技術。全球貿易關係愈演愈烈，加上美股急跌，港股今早再創四個月低位。

不過內地財新PMI較市場估計好，恒指高開8點後，更曾反覆上升67點，高見26968點，只可惜貿易戰唔知搞到幾時，仲要侵侵戰線愈伸愈長，大市最終不敵掉頭回落，一度跌165點，低見26735點，創自1月17日以來新低。不過人民幣仲頂得住，令大市跌幅收窄，國指半日更微升。恒指半日跌93點，報收26807點；國指則升10點，中午報收10397點。

藍籌重磅股個別發展，又係騰訊(00700)頂住半邊天，半日升1.2%，北水近日積極買入嘅工行(01398)半日亦升0.4%，而中移動(00941)亦升2.3%。不過其他重磅股好似大笨象(00005)、友邦(01299)、平保(02318)跟港交所(00388)全線下跌。

雖然人民幣仲頂得，而阿Man亦相信阿爺呢段時間會死守7算，不過有消息指內地收緊房企融資，以及傳聞有五間房企暫停公開市場發債名單，內房股整個板塊仆值，內地股普遍跌1.7%至4%。

小米(01810)又益自己人，雷軍獲贈7909萬股小米股份，搵小股東笨投資者自然反擊，喺市場掟貨以行動證明對公司不滿，股價半日跌6.4%，盤中更創上市後新低8.92元。

五窮月已經衰到貼地，六絕月似乎沒有最差，只有更差，暫時恒指喺26800險守，期指則險守26600，若然呢個位守唔住，恒指下一個支持位喺26600，期指支持位喺26400。阿Man已有心理準備呢個月再見半年低位，短線支持位失守，恒指好大機會考驗1月起升浪起步前嘅密集區，即係25600點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)