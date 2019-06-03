訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:20 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】侵侵愈玩愈大 多國已見不滿

放大圖片

侵侵將貿易戰嘅戰線再度伸延，先係向同伴墨西哥商品開徵關稅，以逼使對方處理非法移民問題。本來墨西哥早已臣服於美國，與其簽訂美加墨協議，但侵侵因為未獲國會支持興建美墨圍牆，侵侵話之佢，就找墨西哥晦氣，話之佢咁多，之前簽咗乜嘢協議都冇用。搞完墨西哥，侵侵都仲未滿意，轉個頭再指控印度「貿易不公平」，中止印度嘅開發中國家普專制待遇，對印度出口至美國近2000種商品取消免關稅待遇。

侵侵嘅所作所為，已令到其他國家唔滿意，連馬來西亞首相都出聲，叫美國快啲同中國傾掂數，仲話要接受美國唔再擁有最新科技已成事實，亞洲國家亦有本事擁有最新科技，仲講到明會盡量使用華為技術。全球貿易關係愈演愈烈，加上美股急跌，港股今早再創四個月低位。

不過內地財新PMI較市場估計好，恒指高開8點後，更曾反覆上升67點，高見26968點，只可惜貿易戰唔知搞到幾時，仲要侵侵戰線愈伸愈長，大市最終不敵掉頭回落，一度跌165點，低見26735點，創自1月17日以來新低。不過人民幣仲頂得住，令大市跌幅收窄，國指半日更微升。恒指半日跌93點，報收26807點；國指則升10點，中午報收10397點。

藍籌重磅股個別發展，又係騰訊(00700)頂住半邊天，半日升1.2%，北水近日積極買入嘅工行(01398)半日亦升0.4%，而中移動(00941)亦升2.3%。不過其他重磅股好似大笨象(00005)、友邦(01299)、平保(02318)跟港交所(00388)全線下跌。

雖然人民幣仲頂得，而阿Man亦相信阿爺呢段時間會死守7算，不過有消息指內地收緊房企融資，以及傳聞有五間房企暫停公開市場發債名單，內房股整個板塊仆值，內地股普遍跌1.7%至4%。

小米(01810)又益自己人，雷軍獲贈7909萬股小米股份，搵小股東笨投資者自然反擊，喺市場掟貨以行動證明對公司不滿，股價半日跌6.4%，盤中更創上市後新低8.92元。

五窮月已經衰到貼地，六絕月似乎沒有最差，只有更差，暫時恒指喺26800險守，期指則險守26600，若然呢個位守唔住，恒指下一個支持位喺26600，期指支持位喺26400。阿Man已有心理準備呢個月再見半年低位，短線支持位失守，恒指好大機會考驗1月起升浪起步前嘅密集區，即係25600點。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。