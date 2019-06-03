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今日 12:59 香港財經 港股直擊 重要通告

領展港零售物業租金收入下跌

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領展(00823)公布，截至3月底止全年業績，香港物業組合收益總額跌1.4%至90.11億元，包括零售物業租金收入跌0.46%至66.6億元、停車場租金收入跌3.27%至19.79億元，以及其他物業相關收益亦跌7.46%至4.02億元。

截至3月底，物業組合的租用率維持97.1%水平。

期內，領展達成3項重大的物業交易。其中，北京京通羅斯福廣場的收購代價25.6億元人民幣。此外，完成出售12項物業，出售代價較所出售物業組合於2018年9月30日的估值溢價32.1%，收益約27.61億元。此外，以代價66億元人民幣收購深圳怡景中心城。

集團表示，與南豐發展於九龍東海濱道77號的合營發展項目海濱匯，已於5月取得佔用許可證，將成為領展的新總部，而其他租戶包括摩根大通、WeWork及金門建築，將陸續進駐。截至3月底止，過半數的零售及辦公室單位已經出租。

截至3月底止，集團債務總額按年跌6.84%至245億元，負債比率跌1.2個百分點至10.7%。備用流動資金跌29.07%至161億元，當中包括現金及存款68億元，及未提取但已承諾的融資額93億元。

領展表示，人民幣與港元之間的息差縮小，令集團能更具成本效益地對沖以人民幣計值收入的外滙風險。今年3月，領展訂立了約7億元人民幣對港元之外滙遠期合約，以鎖定部分內地以人民幣計值的收入淨額的港元滙率。

下載港交所通告原文

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