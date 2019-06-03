港股直擊 即巿股評

內地財新PMI出乎預期強勁，惟市場仍擔心全球貿易戰愈演愈烈，加上美股上周五急跌，令港股今早曾創四個月低位，國企指數則靠穩。

恒指高開8點，報26909，內地財新PMI較市場估計佳，帶動港股早段反覆升67點，高見26968點，但市場擔心貿易戰沒完沒了，大市掉頭回落，一度挫165點，低見26735點，創1月17日以來新低。不過，人民幣喘穩，令恒指跌幅縮至百點內，國指半日更微升收市。恒指半日收造26807，跌93點或0.4%，國指午造10397，升10點或0.1%，大市成交441.5億元。

內地股市受壓，上證半日跌0.5%，深成指則跌0.8%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.5%；建行(00939)跌0.2%；平保(02318)下滑1%；滙控(00005)降1.2%，港交所(00388)跌1.6%；騰訊(00700)半日升1.2%。工行(01398)漲0.4%；舜宇(02382)升0.7%；中移動(00941)升2.3%。

焦點板塊

賭業股：海南省雖表示「不再禁止賭博」屬誤讀，惟澳門首五月博彩收入跌，賭業股受壓。金沙(01928)瀉5.1%，為表現最差藍籌；銀河娛樂(00027)也跌2.6%；永利澳門(01128)瀉5.2%；新濠(00200)跌1.8%；澳博(00880)降1.6%；美高梅(02282)挫4.8%。

內房股：有傳內地收緊房企融資，更傳有五間房企暫停公開市場發債名單，內房股普遍受壓。被傳納入暫停公開市場發債名單的融創(01918)、旭輝(00884)及禹洲(01628)半日分別挫4%、3%和跌1.4%；世茂房地產(00813)及時代中國(01233)各挫4%；龍光(03380)跌3.1%。一線內房碧桂園(02007)跌1.7%；萬科(02202)下滑2.2%；恒大(03333)跌2.4%；但潤地(01109)與中國海外(00688)分別升0.5%和0.6%。

金礦股：擔心貿易戰惡化，投資者泊入黃金避險，推動金價創逾兩個月高位，帶挈金礦股跑出。山東黃金(01787)與招金(01818)齊揚5%；中國黃金國際(02099)漲2.9%；紫金(02899)則升1.1%；SPDR金ETF(02840)也漲1.3%。

焦點股份

小米(01810)：創辦人雷軍，獲贈7909萬股小米股份，惟股價下挫，更跌穿9元大關，最低見過8.92元，插6.9%，兼刷上市後低位，半日收造8.97元，仍瀉6.4%，成交有8.74億元。

馬鋼(00323)：母公司馬鋼集團收歸中國寶武旗下，馬鋼今早一度飆升6.6%，高見3.56元，之後升幅大幅收窄，午造3.36元，仍漲0.6%。

粵海投資(00270)：今早逆市造好，更創上市後新高，一度高見16.02元，揚3.9%，午造15.98元，升3.6%，為升幅最大國企指數成分股，成交金額1.14億元。